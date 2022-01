The Batman : ce parti pris osé par le réalisateur

Matt Reeves s’est récemment exprimé en longueur sur son nouveau film, "The Batman". Le réalisateur a abordé plusieurs sujets, dont ses inspirations pour le long-métrage. Il a aussi révélé avoir décidé de ne pas raconter un passage culte de la vie du héros.

Un Batman particulièrement noir…

Après les différentes adaptations de l’histoire du superhéros au costume de chauve-souris, nous pourrons bientôt découvrir The Batman. C’est cette fois Matt Reeves qui nous proposera sa version des aventures de Bruce Wayne. On y verra le héros, incarné par Robert Pattinson, se lancer à la poursuite d’un mystérieux tueur laissant des indices tout aussi énigmatiques sur ses scènes de crime.

Robert Pattison (Bruce Wayne / Batman) - The Batman © Warner Bros.

The Batman promet une version plus noire que jamais de l’histoire du superhéros. La première bande-annonce du long-métrage nous plongeait dans une ambiance pouvant rappeler celle de Seven. Et Matt Reeves a récemment fait part de ses inspirations dans une longue interview donnée à Esquire. Pour sa version de Bruce Wayne, il a expliqué avoir voulu « un Batman à la Kurt Cobain ». Quant au ton à donner à son histoire, il s’est laissé inspirer par plusieurs classiques comme The French Connection, Chinatown ou encore Taxi Driver.

… mais pas d’origin story sur le héros

Mais Reeves a aussi fait une révélation sur l’intrigue de son histoire. Le metteur en scène a expliqué avoir décidé de ne pas raconter de nouveau l’origin story du justicier. Il a justifié son choix en évoquant des raisons simples pour faire abstraction de ce passage de la vie de Bruce Wayne :

« Nous l’avons vu tellement de fois. Ç’a été trop fait. Je savais qu’on ne pouvait pas refaire cette scène. »

Reeves veut proposer un Batman totalement inédit

Ce choix signifie que l’on ne pourra très certainement pas voir dans The Batman l’une des scènes les plus cultes de l’histoire du superhéros. À savoir le moment où ses parents se font tuer devant ses yeux. On peut même s’attendre à ce qu’il n’y ait tout simplement aucun flashback sur la jeunesse de Bruce. Mais Reeves entend de toute manière proposer un Batman jamais vu auparavant. Ce qui explique d’ailleurs en partie pourquoi son long-métrage est l’un des films les plus attendus de l’année.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra plus attendre très longtemps avant de pouvoir découvrir le résultat. The Batman sort le 2 mars prochain dans les salles françaises.