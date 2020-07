The Batman : Colin Farrell promet que cette nouvelle version sera "unique"

L'acteur Colin Farrell, qui campe le Pinguoin dans la prochaine adaptation de Batman, promet que le film de Matt Reeves sera une version unique et absolument géniale du Chevalier Noir. Le film est attendu pour fin 2021.

The Batman : une version inédite

Après la saga de Tim Burton, après les films de Joel Schumacher, et enfin après la trilogie de Christopher Nolan, Batman sera prochainement de retour dans un accoutrement inédit. En effet, Matt Reeves est chargé de mettre en scène The Batman, une nouvelle version attendue le 29 septembre 2021. Pour l'occasion c'est Robert Pattinson qui campera le héros masqué. Il sera accompagné d'un casting quatre étoiles avec notamment Zoë Kravitz en Catwoman, John Turturro dans la peau du gangster Falcone, Andy Serkis dans les vêtements du majordome Alfred, Paul Dano dans le rôle de L'Homme Mystère, Jeffrey Wright en inspecteur Gordon et enfin Colin Farrell dans la peau du Pingouin. Ce dernier a d'ailleurs apporté quelques commentaires sur le film de Matt Reeves.

Un scénario incroyablement original

Il y a quelques temps, Colin Farrell a révélé que sa présence dans le film sera assez minime. Ce qui ne l'empêche pas d'être très excité à l'idée d'endosser le rôle du Pingouin. Dans une récente interview avec SFX Magazine, il a commenté son arrivée dans l'univers DC :

Cette perspective est vraiment excitante. Je suis ravi de faire parti de cet univers. J'ai regardé les films Batman avec mes enfants. Mais ce nouveau scénario est incroyablement original. Il s'inspire des autres mais ne les plagie pas. Il est né de la mythologie de ce personnage, de Bruce Wayne, de Batman et de Gotham. Mais c'est une version et un traitement que je n'ai jamais vu auparavant. Matt Reeves a fait un travail incroyable pour garder une forme de familiarité tout en étant totalement unique. C'est vraiment excitant d'en faire partie.

Une fois de plus, ce ne sont que des commentaires dithyrambiques qui viennent de la production de The Batman. Avec ces analyses toujours plus qualitatives, la barre est mise très haute, et Matt Reeves n'a plus le droit à l'erreur. The Batman est l'un des blockbusters les plus attendus de ces prochaines années.