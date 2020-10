The Batman : d'autres super-héros ont été aperçus sur le tournage

On pensait que « The Batman » n'allait pas s'inscrire dans le DC Extended Universe (DCEU). Mais il semblerait que cette information puisse être fausse, Superman et Wonder Woman ayant été aperçus sur le tournage du film de Matt Reeves.

The Batman était censé être extérieur au DCEU

The Batman a repris son tournage, et la production ne cesse d'en partager des images. Réalisé par Matt Reeves, cette nouvelle adaptation du Chevalier Noir permettra de découvrir Robert Pattinson dans la peau du justicier. Le reste du casting se compose notamment de Colin Farrell dans les habits du Pingouin, de Zoë Kravitz en Catwoman, de Paul Dano dans le costume de L'Homme-mystère, d'Andy Serkis en Alfred, ou encore de Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon. Initialement, The Batman devait ne pas être connecté au DCEU, dont le Batman est interprété par Ben Affleck. Mais de récentes photographies viennent mettre un gros doute à cette affirmation.

Superman et Wonder Woman sur le tournage

Récemment, les réseaux étaient en effervescence lorsque des photos d'acteurs inconnus vêtus des costumes de Superman et de Wonder Woman ont été prises sur le tournage de The Batman. Ces derniers portent des costumes d'Halloween, et ne seront donc pas véritablement Superman et Wonder Woman, toujours incarnés respectivement par Henry Cavill et Gal Gadot dans le DCEU. Mais la présence de ces costumes soulève néanmoins quelques questions :

L'apparition de ces costumes de Superman et de Wonder Woman signifie-t-elle que The Batman sera dans le DCEU ? Pourtant, Matt Reeves a régulièrement souligné que le film serait déconnecté du reste de l'univers DC. Cependant, ces costumes suggèrent le contraire. Il semblerait que The Batman reconnaisse l'existence de ces héros cultes au sein de son propre univers. Des éléments contradictoires qui peuvent s'expliquer autrement. Peut-être que Superman et Wonder Woman seront des personnages fictifs dans l'univers de Batman. Par exemple, une approche relativement similaire avait été utilisée dans Logan, qui présentait des comics des X-Men. Il est également intéressant de souligner que ces costumes rendent hommage aux premiers modèles portés par Christopher Reeve et Lynda Carter, plutôt que d'utiliser les nouveaux costumes. Un choix qui fait sens puisque The Batman racontera les débuts de Bruce Wayne dans le costume du justicier masqué.

Par ailleurs, Matt Reeves avait également déclaré que The Batman s'inspirait partiellement du comics The Long Halloween. Il est ainsi logique que la célébration d'Halloween soit représentée dans le film. En tout cas, The Batman semble reconnaître l'existence de Superman et de Wonder Woman au sein de son propre univers. Ce qui sous-entend soit que le film fait bien partie du DCEU, soit que Warner cherche à créer un autre univers alternatif adapté des comics DC. Réponse le 2 mars 2022.