The Batman : de nouvelle photos dévoilent la Batcave et les rues de Gotham

Le tournage de "The Batman" se poursuit en ce moment dans la banlieue de Londres. Des images nous en montrent un peu plus, dont la célèbre Batcave !

The Batman : une production chaotique

Il y a des tournages qui sont touchés par la grâce. Tout se passe bien, les acteurs jouent parfaitement, les scènes sont bouclées rapidement et la production se termine avec 3 semaines d'avance. Et puis il y a celui de The Batman... Le tournage commence, puis l'épidémie de Covid l'arrête, puis il reprend, puis sa star attrape le virus, puis le tournage reprend, puis un cascadeur est touché à son tour, puis les caméras tournent à nouveau... Une situation bien stressante pour le réalisateur Matt Reeves (La Planète des Singes). Son projet est pourtant des plus excitants, ne serait-ce que pour son choix d'acteur pour incarner le Chevalier Noir : Robert Pattinson. Premier film d'action d'une telle envergure pour l'ancien vampire, aura-t-il les épaules assez solides pour se montrer digne de la cape du justicier ? L'Anglais sera, dans tous les cas, bien entouré.



The Batman ©Warner Bros. Pictures

Le scénario et le casting annoncent en effet du lourd avec la présence, côté ennemis, de Zoë Kravitz en Catwoman, de Paul Dano en Homme Mystère, et de Colin Farrell dans la peau du Pingouin. Du côté des alliés, Pattinson pourra compter sur Jeffrey Wright en commissaire Gordon, et sur Andy Serkis dans le rôle du majordome Alfred.

Une chose est sûre, c'est que le réalisateur ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu assez de temps pour tourner et peaufiner son projet. La première bande-annonce de The Batman dévoilée lors de la DC Fandome en août suintait le désespoir d'un Gotham City au bord de l'explosion. Les meurtres répondent à la pauvreté qui enfante cette violence. Dans son coin, la folie n'épargne aucun camp. Combattant ses propres démons, Batman va tenter de ramener un peu de lumière à une ville engloutie sous les ténèbres. Et ce ne sont pas les dernières images dévoilées du tournage qui vont nous faire dire le contraire.

Une nouvelle (c)aventure

A chaque Batman, son petit endroit secret, la plupart du temps une belle cave haute de plafond peuplée de chauve-souris. The Batman ne déroge pas à la règle, comme on peut le voir sur les premières images du complexe dévoilées par des photos du Dailymail.

La base secrète est en construction dans les studios londoniens et on peut dire que le chantier est monumental. Il suffit de calculer les échelles par rapport à la taille des voitures pour bien comprendre que le set est gigantesque !





Si l'on ne voit pas l'intérieur, on peut en découvrir l'entrée, assez large pour accueillir un combat s'il doit y avoir lieu. En y réfléchissant, on se dit que la production n'aurait pas construit cet extérieur juste pour voir le héros simplement y entrait et en sortir. Cela aurait pu se faire en images de synthèse. Il y a donc plus à attendre de ce décor plus vrai que nature, à n'en pas douter.

D'autres images ont été dévoilées, des rues de Gotham cette fois-ci. Et c'est bien toujours une idée de désolation qui en transpire.On y découvre les façades sales et en mauvais état des building de la ville. En y regardant de plus près, on peut voir que certains bâtiments semblent avoir été victimes d'un incendie ou d'explosions ayant causées un embrasement.





Sur un autre plateau des studios, une patinoire extérieure et une belle place, parfaite pour un rendez-vous nocturne avec un ennemi, sont en construction.

Toutes ces nouvelles images de la production de The Batman montrent bien l'envergure d'un tel projet à plusieurs centaines de millions de dollars. Le résultat sera à découvrir en France le 2 mars 2022.