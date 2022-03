The Batman : découvrez à quoi aurait ressemblé l'armure du film de Ben Affleck

À l'origine, avant de tomber entre les mains de Matt Reeves, "The Batman" devait être une réalisation de Ben Affleck qui s'imbriquait dans l'univers étendu DC. Découvrez à quoi devait ressembler le costume porté par la star dans l'ancienne version du film.

The Batman : le succès du moment

The Batman est le plus gros événement cinématographique de ce début d'année. Matt Reeves s'empare du célèbre héros de Gotham pour le présenter durant ses premières années de justicier masqué. Robert Pattinson incarne le Chevalier Noir, alors qu'un dangereux criminel s'attaque à des personnalités de la ville. Aidé par Catwoman (Zoë Kravitz) et un arsenal redoutable, il se lance à la poursuite du Riddler (Paul Dano).

Sans réinventer ou chambouler la mythologie de Batman, Matt Reeves parvient à fournir un travail plus qu'honorable. Sa direction artistique et sa vision de cette figure mythique sont des sérieux arguments à mettre au crédit du film.

Mais le projet a connu une conception tumultueuse. La participation de Robert Pattinson a éveillé des doutes chez une partie du public, le tournage a été interrompu par la crise sanitaire et la sortie a été plusieurs fois décalée. Avant ça, aussi, une certaine instabilité a épicé sa mise en chantier. Alors que DC croyait encore fort à son univers étendu, Ben Affleck devait réaliser et jouer The Batman. Le scénario était rattaché au DCEU, avec notamment Deathstroke en grand méchant. L'entreprise a vacillé, la faute à Justice League et à Ben Affleck, qui ne se sentait plus à même de porter le long-métrage. Touché par la dépression et l'alcoolisme, il quitta le navire. Matt Reeves a ensuite été engagé, tout en imposant des choix forts.

Batman (Ben Affleck) - Batman v Superman : L’Aube de la Justice ©Warner Bros.

À quoi aurait ressemblé le Dark Knight de Ben Affleck ?

Le concept artist Keith Christensen a profité de la sortie de The Batman pour révéler sur son compte Instagram son travail sur la préparation du film lorsque Ben Affleck était à la barre. Il présente ainsi plusieurs illustrations qui permettent de voir le look que devait avoir le héros.

On reste dans la veine de ce qu'on a connu chez Zack Snyder, avec un côté militaire prononcé et de la sophistication. Bien qu'on reconnaisse les éléments propres à Batman, certains choix sont singuliers, comme ce casque articulé. Rien de fondamentalement révolutionnaire mais on sent que Ben Affleck avait lui aussi une vision bien définie et que les fans de son incarnation dans le DCEU auraient certainement été aux anges.