The Batman : découvrez à quoi pourrait ressembler Colin Farrell en Pingouin

Un nouveau fan art partagé par les fans imagine Colin Farrell dans la peau du Pingouin. En effet, l'acteur va incarner ce célèbre antagoniste de l'univers DC dans le futur film « The Batman » de Matt Reeves.

Un nouveau fan art donne un aperçu de Colin Farrell dans la peau du Pingouin. L'acteur a en effet été choisi pour incarner le célèbre antagoniste des comics DC dans le futur film The Batman. Le long-métrage, réalisé par Matt Reeves, présentera un casting inédit pour cette nouvelle adaptation des célèbres comics du Chevalier Noir. Ainsi, Robert Pattinson sera Batman, Colin Farrell incarnera le Pingouin, Paul Dano enfilera le costume de l'Homme Mystère, Zoë Kravitz apparaîtra en Catwoman, Andy Serkis entrera dans la peau d'Alfred tandis que Jeffrey Wright sera le nouvel inspecteur Gordon. Un sacré casting pour cette nouvelle adaptation extrêmement attendue par les fans.

Colin Farrell en Pingouin !

Le Pingouin est déjà apparu dans un film Batman. En effet, en 1992, Tim Burton met en scène Batman, le Défi et place Danny DeVito dans la peau d'Oswald Cobblepot, alias le Pingouin. L'acteur a offert une prestation inoubliable dans ce rôle et Colin Farrell aura fort à faire pour lui succéder.

L'artiste William Gray a imaginé sa propre interprétation du personnage à travers un superbe fan art. Il conceptualise le visage de Colin Farrell dans le rôle du Pingouin. Une création publiée sur son compte Instagram. L'artiste affirme qu'il a opté pour une version classique du personnage, par opposition à l'approche fantaisiste de Danny DeVito.

Ce look est certainement familier pour les lecteurs de comics. Le monocle est la marque distinctive du personnage dans l'univers DC. Mais ce fan art rend Colin Farrell plus âgé et presque méconnaissable. Selon William Gray, il a créé cette perspective en seulement 50 minutes. Reste à savoir si Matt Reeves va opter pour le même type d'approche ou s'il va présenter un style totalement différent de la version papier.

Colin Farrell a récemment déclaré que le Pingouin n'apparaîtra pas longtemps dans The Batman. Mais il promet cependant que ses courtes apparitions seront mémorables, à « l'esthétique très spécifique ». Le tournage du film a été interrompu à cause de la pandémie de Covid-19 mais devrait prochainement reprendre. The Batman est attendu en salles le 29 septembre 2021.