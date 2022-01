The Batman : découvrez la durée record du film DC

À quelques semaines de la sortie très attendue de "The Batman", on apprend qu'elle sera la durée du film. Matt Reeves a fait fort avec un long-métrage proche des trois heures.

Retour du Chevalier noir

Le personnage de Batman est l'un des super-héros les plus ancrés dans l'inconscient collectif. Qu'on soit enfant ou adulte, en général, son nom évoque toujours quelque chose. Il faut dire qu'en plus d'avoir été populaire à travers les comics, il a été au premier plan de nombreux films et séries dans des styles très différents. Les œuvres majeures qu'on retient le plus sont probablement les films de Tim Burton d'un côté, et la trilogie de Christopher Nolan de l'autre.

Les premiers avaient une approche originale avec une esthétique gothique et un goût prononcé pour l'étrangeté tout en étant très marqués par l'époque (fin 1980/début 1990). Quant à la trilogie de Nolan, elle a présenté l'univers du super-héros de manière plus réaliste et moderne. C'est évidemment à cette version qu'on a d'abord pensée pour The Batman de Matt Reeves, qui s'annonce particulièrement sombre et violent.

The Baman ©Warner Bros.

Pour ce nouveau film, Bruce Wayne sera joué par Robert Pattinson. Un personnage incarné auparavant par Michael Keaton, Christian Bale ou encore Ben Affleck. On sait que le film se déroulera dans les premières années de Batman dans un Gotham bourré de dangereux criminels. Parmi eux, l'Homme-Mystère (Paul Dano) sera la principale menace du Chevalier noir. On trouvera également Catwoman (Zoë Kravitz) et le Pingouin (Colin Farrell), sans oublier le majordome Alfred (Andy Serkis) et le lieutenant Gordon (Jeffrey Wright) du côté des gentils.

Combien de temps durera The Batman ?

Forcément, tout ce beau monde aura besoin d'avoir du temps à l'écran. Ce qui implique que le film devra être assez long pour introduire l'ensemble de l'univers et développer correctement son histoire. On sait par les médias américains (dont Deadline) que The Batman durera 2 heures et 55 minutes ! Un long-métrage de quasiment trois heures donc, qui se place parmi les plus longs des films Batman.

En guise de comparaison, le Batman de 1989 ne durait qu'un peu plus de deux heures. Puis, la trilogie de Nolan a eu droit à 2h20 (Batman Begins), 2h32 (The Dark Knight) et 2h45 (The Dark Knight Rises). Même Batman v Superman de Zack Snyder ne fait "que" 2h33 dans sa version cinéma. Une version longue a néanmoins fait grimper le long-métrage à plus de trois heures. Mais dans la catégorie des films de Batman en solo, la proposition de Matt Reeves sera donc bel et bien la plus longue.

The Baman ©Warner Bros.

Enfin, s'il s'agit d'une durée record pour Batman, rappelons que dans le genre super-héroïque, Marvel a dépassé les trois heures avec Avengers : Endgame (3h01). Ainsi, si d'un point de vue purement de rentabilité la logique voudrait que les films soient plus courts pour pouvoir augmenter le nombre de séances et donc potentiellement les entrées, Hollywood a bien compris que lorsqu'il s'agit des super-héros, c'est tout l'inverse qui fonctionne. Reste à voir maintenant si la durée de The Batman sera justifiée. Réponse le 2 mars dans les salles !