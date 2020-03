The Batman : des jumeaux célèbres au casting

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le casting de « The Batman », dont le tournage a débuté, continue de se compléter. Deux frères jumeaux, surtout vus dans des séries, rejoignent la production du film de Matt Reeves.

Les premières images de The Batman, récemment dévoilées, ont enthousiasmé les fans, pressés de découvrir le long-métrage de Matt Reeves, et la performance de Robert Pattinson dans le rôle du chevalier noir. Actuellement en tournage à Londres, le film se voit régulièrement attacher le nom de nouveaux acteurs.

Outre Robert Pattinson, engagé pour le rôle principal, Zoë Kravitz a été annoncée dans la peau de Catwoman. Toujours du côté des alliés du héros, Jeffrey Wright, que l’on retrouvera en avril dans la peau de Felix Lester dans Mourir peut attendre, interprétera quant à lui le commissaire Gordon. Andy Serkis livrera sa version d’Alfred Pennyworth, le fidèle majordome du justicier. Peter Sarsgaard a lui été casté dans le rôle du procureur général Gil Colson. Il se murmure qu’il pourrait être une nouvelle version d’Harvey Dent, aka Double Face. Pour ce qui est des ennemis de Batman, Paul Dano jouera The Riddler et Colin Farrell campera le Pingouin. Enfin, John Turturro sera Carmine Falcone.

Au milieu de cet impressionnant casting, deux jumeaux feront également leur apparition dans l’univers DC.

Les jumeaux Carver rejoignent la production

Max et Charles Carver rejoignent la distribution du long-métrage. Les deux frères se sont surtout fait connaître à la télévision, incarnant des jumeaux dans de nombreuses séries. Ils étaient notamment Preston et Porter Scavo dans Desperate Housewives, Adam et Scott Frost dans The Leftovers et plus récemment Aiden et Ethan dans Teen Wolf.

Contrairement à tous les noms mentionnés précédemment, on ne sait pas encore quel sera leur rôle dans The Batman. Les premières spéculations évoquent les personnages des Wonder Twins, un frère et une sœur d’origine extraterrestre dans les comics, ou les Trigger Twins, inspirés des héros de Westerns. Max et Min, les hommes de main d’Harvey Dent, aka Double Face, ont aussi été évoqués dans le cas où ce dernier apparaîtrait bien dans le long-métrage.

Alors que les principaux rôles ont déjà été dévoilés, on ne sait en revanche presque rien de l’intrigue du nouveau film centré sur le justicier de Gotham. Aucun synopsis n’a encore été dévoilé.

Il faudra encore patienter avant de découvrir le film. Réalisé par Matt Reeves, derrière La Planète des singes : L’Affrontement et La Planètes des singes : Suprématie, The Batman sortira le 23 juin 2021.