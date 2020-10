The Batman : des photos inédites du tournage annoncent une scène clé

"The Batman" de Matt Reeves a toutes les peines du monde à faire avancer sa production. Pourtant, de nouvelles images du tournage, qui a repris à Liverpool, ont été dévoilées. On y découvre un événement important du film.

The Batman : un tournage semé d'embuches

On ne peut pas dire que Matt Reeves ait la tâche facile avec son prochain film. Déjà, parce que The Batman, comme toutes les adaptations de chez DC, est plus qu'attendue par les fans du chevalier noir à travers le monde. Et ils sont nombreux. Très nombreux ! Ensuite, le réalisateur a fait un choix innovant pour incarner le rôle-titre en choisissant le Britannique Robert Pattinson. Même s'il s'est petit à petit éloigné de l'image d'idole pour ado qu'il avait dans Twilight, il est encore difficile de savoir s'il a les épaules assez larges pour tenir à lui tout seul l'affiche d'un film de super-héros. Quand on écrit "à lui tout seul", nous allons peut-être un peu loin. Le comédien est en effet bien entouré d'un casting prometteur.

Du côté de ses mythiques ennemis, Catwoman sera incarnée par la féline Zoë Kravitz. L'Homme-mystère prendra les traits du pourtant discret Paul Dano. Colin Farrell aura la lourde tâche de passer derrière Danny DeVito sous le chapeau haut de forme du Pingouin. Il est, sur les premières images, absolument méconnaissable.

Colin Farrell en Pingouin.

Du coté des alliés de Bruce Wayne, Jeffrey Wright enfilera la moustache du commissaire James Gordon et Andy Serkis le costume cintré d'Alfred Pennyworth.

Malgré ce casting all star, le réalisateur doit aujourd'hui se battre, comme toute la profession, contre un monstre invisible appelé Covid-19. La production s'est arrêtée en mars, a repris en septembre, puis a fermé à nouveau ses portes quelques semaines plus tard à cause de la positivité au virus de Pattinson. Mais pas le temps de souffler, aujourd'hui, l'acteur va mieux et le tournage a repris son cours en Angleterre.

Les heures sombres de Gotham

C'est en effet à Liverpool que la production a continué cette semaine. Pourquoi cette ville ? Batman a-t-il une petite envie de rendre hommage aux Beatles ? Peut-être, mais le super héros profite surtout de la façade du St George's Hall, prêtée pour le film pour représenter celle de la mairie de Gotham City.

Le temps pluvieux est de rigueur et finalement assez raccord avec l'événement qui réunit ici les personnages du film : un enterrement. Sur d'autres photos, nous découvrons qu'il s'agit de celui du personnage interprété par Rupert Penry-Jones. Il incarnerait donc Don Mitchell, le maire de la ville qui briguerait dans le film son troisième mandat. Dans la bande-annonce, on le voyait ligoté à une chaise après avoir été enlevé par l'Homme-mystère.

Il serait dans tous les cas assez logique qu'un hommage soit rendu au maire devant la mairie, surtout s'il est à la tête de la ville depuis plus d'une décennie. Bruce Wayne, en tant que citoyen d'honneur, se rend à la cérémonie, mais on peut voir que son esprit de justicier est en alerte. Et il a bien raison. Si on se fie à la bande-annonce dévoilée il y a quelques semaines, l'hommage à l'ancien maire va prendre une tournure encore plus dramatique.

The Batman se fait attendre

Le projet est très excitant sur le papier, et on est tous très curieux de voir Pattinson dans le costume du justicier. Néanmoins, le Covid-19 n'a pas fait qu'infecter l'acteur, il a également repoussé la date de sortie de The Batman. Au départ prévu pour 2021, il sera finalement sur nos écrans de cinéma hexagonaux en mars 2022. Ce qui nous laisse le temps de nous refaire tous les films de la saga !