The Batman : deux versions du film vont être montrées. Avec le Joker ?

Le studio Warner Bros serait actuellement en train d'hésiter entre deux versions de « The Batman ». Une rumeur qui intervient peu de temps après que Barry Keoghan soit pressenti pour incarner le Joker dans le film de Matt Reeves.

The Batman : le film du Chevalier Noir le plus violent jamais proposé ?

The Batman est sans doute l'un des films de super-héros de 2022 les plus attendus. Réalisé par Matt Reeves, le long-métrage permettra de proposer aux fans un Batman alternatif, extérieur au DC Extended Universe (DCEU), incarné par Robert Pattinson. Produit par Warner Bros, le film va donc offrir un tout nouveau Chevalier Noir alors que Ben Affleck est toujours le visage de Bruce Wayne dans le DCEU, et qu'il va prochainement apparaître dans The Flash.

Bruce Wayne (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros Pictures / DC

Outre la présence de Robert Pattinson, le reste de la distribution se compose notamment de Paul Dano dans la peau de L'Homme Mystère, de Colin Farrell dans le rôle du Pingouin, de Zoë Kravitz en Catwoman, d'Andy Serkis dans les habits du majordome Alfred ou encore de Jeffrey Wright derrière l'insigne de l'inspecteur Gordon. Pour rappel, cette nouvelle version va revenir aux origines de Batman, lors de sa deuxième année derrière le masque, présentant ainsi un jeune justicier qui se cherche encore, et à la violence débordante. Matt Reeves a promis que cette nouvelle présentation de Batman sera beaucoup plus violente et sombre que n'importe laquelle des précédentes :

Ce film, je pense, est probablement le Batman le plus effrayant qui ait jamais été fait. Parce que l'identité elle-même de Batman fait peur. Ça n'a jamais été fait de cette façon. C'est un roman policier, c'est un film d'action et c'est un thriller psychologique.

Warner hésiterait entre deux versions

Selon The Hollywood Reporter, certains rapports affirment que la Warner serait actuellement en train d'hésiter entre deux coupes différentes concernant The Batman. Deux montages différents, dont l'un pourrait impliquer le personnage de Barry Keoghan. Ce dernier incarne l'officier Stanley Merkel dans le long-métrage. Cependant il y a des rumeurs qui suggèrent que le comédien pourrait jouer le méchant emblématique de Batman : le terrifiant Joker. The Hollywood Reporter précise qu'ils ne savent pas grand chose de l'évolution du personnage incarné par Barry Keoghan, mais que l'un des deux montages de Matt Reeves a « un caractère particulier », qui pourrait potentiellement concerner le Joker.

Druig (Barry Keoghan) - Les Eternels ©Marvel Studios

Ainsi, deux coupes différentes seraient en compétition lors de cette dernière ligne droite. Le studio va donc devoir trancher entre ces deux mystérieuses visions de Matt Reeves. Si l'une d'elles concerne réellement le Joker, cela permettra d'offrir au Batman de Pattinson sa Némésis emblématique, à l'instar de tous les autres Chevalier Noir avant lui. Si le Joker apparaît dans The Batman, le personnage sera donc lui aussi doublé, puisque l'actuel visage du Clown démoniaque est celui de Joaquin Phoenix. Quant à l'identité du Joker dans le DCEU, aux dernières nouvelles, il s'agit toujours de Jared Leto... Si Barry Keoghan incarne réellement le Joker, il sera donc le troisième Prince du crime en activité. Enfin, si Barry Keoghan devient le Joker, The Batman présentera donc vraisemblablement une toute nouvelle origine à ce super-vilain emblématique. Réponse le 2 mars 2022 dans les salles obscures.