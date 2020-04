The Batman : il ne s'agira pas d'une origin story selon Matt Reeves

Avec plusieurs éléments en notre possession et en l'absence de synopsis officiel, on arrive quand même à définir par endroit ce que va raconter "The Batman" et quelles sont les intentions de son metteur en scène, Matt Reeves. Ce dernier confirme qu'il ne s'agira pas d'une origin story.

On a entendu beaucoup de choses à propos de The Batman, que ce soit des informations vraies ou des pures inventions. Mais entre les annonces du casting et quelques éléments glanés à droit ou à gauche, on arrive parfois à comprendre ce que veut faire Matt Reeves. L'idée générale, on l'aura compris, est de ne pas faire comme les précédentes adaptations. Cette recherche d'originalité passe donc par des prises de risques, des inspirations différentes et une révision personnelle de la mythologie déjà connue. Il suffit de voir que Robert Pattinson a été pris dans le rôle principal afin de comprendre que ce Batman sera différent de d'habitude. Il aura à ses côtés Andy Serkis en Alfred Pennyworth, le fidèle majordome de la famille. Puis Jeffrey Wright sera James Gordon mais il devrait là aussi y avoir une petite subtilité, puisqu'il pourrait ne pas être commissaire. Du côté des méchants, on verra Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Homme-Mystère, John Turturro en Carmine Falcone et Colin Farrell en Pingouin.

The Batman ne racontera pas les origines du héros

Des rapports en provenance de la presse américaine annonçaient que l'intrigue ne serait pas une origin story, même si elle se concentrerait sur les premières années de l'existence de Batman. En somme, Pattinson sera un Wayne pas aussi âgé que dans les autres films sans pour autant qu'on repasse par ce passage connu où il né comme super-héros. Chez Nerdist, Matt Reeves confirme que son film n'est pas une origin story à proprement parler :

Je ne voulais pas une histoire d'origine, mais je voulais un récit qui reconnaîtrait toujours ses origines, pour expliquer qui il est.

Le réalisateur sait que les éléments qui ont permis la naissance de Batman sont connus de tous et qu'il n'est presque plus nécessaire de s'y confronter à chaque nouvelle adaptation. Même dans Joker, dernièrement, il en était encore question. Il paraît presque impossible de réinventer cette partie de l'histoire tant elle est implantée dans l'inconscient collectif. En revanche, il y a une grande liberté possible en ce qui concerne tout le reste et c'est justement ce que va faire Reeves en se basant sur des motifs connus de la mythologie Batman, tout en les nuançant avec sa sensibilité. Ainsi, son essai va présenter le Chevalier Noir comme une sorte de détective plus que comme un super-héros.

Le tournage du film a été mis en pause avec la pandémie mais la date de sortie prévue au 23 juin 2021 n'a pas encore été concernée par une modification.