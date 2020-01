The Batman : Jeffrey Wright annonce le début du tournage

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’acteur Jeffrey Wright a annoncé que le prochain film Batman a commencé son tournage. Ce nouveau film DC met en vedette Robert Pattinson en tant que héros titulaire, et devrait sortir à l’été 2021.

C’est certainement un des projets super-héroïques les plus attendus par les fans du genre. Un nouveau film Batman mis en scène par Matt Reeves qui réunit un casting ultra imposant : Robert Pattinson en Batman, Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano dans le rôle de l’Homme Mystère, Colin Farrell dans le costume du Pingouin, Andy Serkis sera le majordome Alfred, John Turturro sera le gangster Falcone et enfin Jeffrey Wright sera l’inspecteur Gordon. Ce dernier a d’ailleurs annoncé le clap de début de tournage de The Batman sur son compte Twitter.

The Batman : l’inspecteur Gordon est dans la place

Jeffrey Wright a déjà une carrière bien remplie. Il a remporté plusieurs prix pour son travail dont un Emmy Awards et un Golden Globe pour sa prestation dans la mini-série Angels in America. Il est également célèbre pour ses rôles dans la série Westworld, dans la saga Hunger Games, dans Syriana et dans la saga James Bond. Il sera d’ailleurs de retour dans Mourir peut attendre le 8 avril prochain.

Jeffrey Wright s’est récemment rendu sur son compte Twitter pour annoncer qu’il allait commencer le tournage de The Batman. Déstabilisé par le décalage horaire il a affirmé s’être réveillé trop tôt pour rejoindre le plateau. Le réalisateur Matt Reeves a révélé que Jeffrey Wright succéderait à Gary Oldman et J.K. Simmons dans le rôle du commissaire Gordon.

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.🦇 — Jeffrey Wright (@jfreewright) January 5, 2020

Je me suis réveillé à 22h pensant que j’étais en retard à cause du décalage horaire. Il est maintenant 4h45. Je suis en route pour Gotham.

Ce nouveau film The Batman a pour but d’enterrer la précédente incarnation du Chevalier Noir. Même si Ben Affleck a fait un travail honorable, le Batman du DC Extended Universe (DCEU) n’a pas fait l’unanimité. Initialement, l’acteur devait reprendre le rôle de Bruce Wayne dans ce nouveau film qu’il devait même potentiellement réaliser. Mais après l’échec de Justice League, qui a laissé le DCEU en mauvais état, Ben Affleck a préféré abandonner Gotham.

Robert Pattinson a alors été choisi par Warner Bros pour être la nouvelle figure de Batman. Le film de Matt Reeves veut proposer une version plus sombre, davantage axée sur le thriller et l’enquête policière. Une vision presque « d’auteur » qui permet en tout cas la réunion d’un casting incroyable. On ne sait pas encore quelle sera sa connexion avec le DCEU. Rendez-vous le 23 juin 2021 pour découvrir The Batman.