The Batman : Jeffrey Wright en James Gordon, mais pas encore commissaire ?

« The Batman » reste un projet insaisissable qui nous réserve encore de nombreuses surprises. Au sein du prometteur et parfois étonnant casting, Jeffrey Wright devrait incarner James Gordon, le célèbre flic de Gotham. Mais le scénario pourrait le présenter avant qu’il ne devienne commissaire !

L’intronisation de Robert Pattinson dans le premier rôle de The Batman nous a fait comprendre d’emblée que Matt Reeves avait des idées claires, mais différentes, pour son exploitation de l’univers du Caped Crusader. Le reste du casting alterne entre choix excellents (sur le papier) et prises de risques. Dans la première catégorie, on rangera Andy Serkis qui deviendra le fidèle Alfred, Zoë Kravitz en Catwoman, John Turturro dans la peau de Carmine Falcone et Paul Dano qui aura l’opportunité d’exprimer sa folie en Homme-Mystère. Pour la seconde catégorie, on veut parler de deux acteurs en particulier. D’abord de Colin Farrell qui a été choisi pour être le nouveau Pingouin. On imaginait un autre gabarit pour ce rôle, parce que l’image que l’on a du personnage diffère de ce qu’est Farrell. Encore une nouvelle preuve que Matt Reeves veut s’éloigner des comics. On peut en dire tout autant de Jeffrey Wright, recruté en Commissaire Gordon ! Le célèbre flic est connu comme étant un homme blanc dans les comics mais The Batman va changer ça.

The Batman avec un James Gordon plus jeune ?

Enfin, on parle de commissaire, mais le réalisateur aurait un autre tour dans son sac. Comicbook.com rapporte en effet que IMDb vient de mettre à jour la liste du casting en ajoutant qu’Alex Ferns serait le Commissaire Pete Savage. Un personnage totalement inventé pour les besoins du film, sur lequel on peut se questionner. Étant donné qu’il ne peut y avoir qu’une seule personne avec cette fonction, cela voudrait dire que Jeffrey Wright ne serait pas encore le policier chevronné que l’on connaît, mais en pleine ascension. Ce Savage pourrait d’abord être son supérieur, puis devenir son prédécesseur. Présenter un Gordon plus jeune irait de pair avec l’âge de Bruce Wayne, qui ne serait pas encore un Batman totalement accompli – même si on ne parle pas du tout d’origin story, ne vous méprenez pas.

On peut s’imaginer les deux hommes qui se rejoignent dans la lutte contre les criminels. Dans un plan encore plus sur la durée, The Batman pourrait n’être que le premier volet d’une historie s’étendant sur plusieurs films – un cas de figure déjà évoqué dans des rumeurs.

Comme souvent, quand on en apprend plus sur The Batman, c’est autant surprenant qu’excitant. Sa date de sortie nous demande encore de la patience, puisqu’elle est fixée au 23 juin 2021.