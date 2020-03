The Batman : John Turturro évoque son rapport à Batman

John Turturro, acteur de légende croisé récemment dans "Gloria Bell", s'épanche sur son rôle dans "The Batman" et son rapport au justicier masqué... Qui n'est d'ailleurs pas son super-héros préféré !

The Batman s'intéressera à une version plus jeune de Bruce Wayne. Niveau bad guys, on pourra notamment croiser The Penguin et The Riddler (L'Homme-Mystère). Le film de Reeves suivra le chevalier noir à ses débuts : ses compétences d'enquêteur devraient donc être mises en avant. The Batman ouvre donc une nouvelle trilogie avec Pattinson dans le rôle éponyme.

Rêves d'enfants

Turturro s'est épanché sur son propre rôle : s'il confirme qu'il est bien le méchant du film, il fait aussi une révélation... Surprenante.

J'aimais beaucoup Batman quand j'étais enfant, mais je suis un fan pur et dur de Zorro. Sans lui, pas de Batman ! A cinq ans, je me prenais pour Zorro avec son épée. Je frappais tout le temps mon père à l'aide d'un bâton...

Une admiration telle que lorsque se répand la rumeur d'une adaptation filmée, Turturro écrit à Steven Spielberg pour qu'il l'engage.

Je suis tellement plus Zorro que Barton Fink.

Même s'il n'a pas décroché le rôle, le comédien admet qu’Antonio Banderas a fait du très bon travail. Et malgré son allégeance à Don Diego de la Vega, il avoue que l'arrivée du personnage de Batman à la télévision s'est avérée être plus que marquante. Le comédien indique même avoir lu quelques-uns des DC comics. Son fils, selon lui, les dévore. En guise de conclusion, Turturro ajoute qu'il aime beaucoup Matt Reeves, le réalisateur, et salue son choix de casting aussi atypique qu'intéressant !

The Batman devrait envahir les salles obscures le 25 juin 2021. Répondrez-vous à l'invitation ?