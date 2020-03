The Batman : Kevin Smith veut voir Johnny Depp en Joker

Le réalisateur Kevin Smith, grand fan de l'univers Batman, a évoqué l'hypothèse de la présence de Johnny Depp dans "The Batman" dans son podcast "Fatman Beyond". Si ce n'est qu'une rumeur, l'idée de voir Johnny Depp dans le rôle du Joker est très intéressante.

Depuis l'interprétation de Joaquin Phoenix dans Joker, l'univers de Batman et celui de DC ne seront plus jamais les mêmes. Pour être objectif, on doit même remonter au Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight, qui avait déjà établi un nouveau standard. Absent des dernières productions DC sur grand écran, exception faite donc de Joker et du regrettable Suicide Squad, où il est interprété par Jared Leto, il l'est encore, a priori, de The Batman de Matt Reeves, attendu pour juin 2021. À moins que...

"Johnny Depp serait put*** de parfait !"

La rumeur d'une arrivée de Johnny Depp au casting de The Batman a à peine bruissé, au lointain, mais suffisamment pour que le réalisateur Kevin Smith traite l'hypothèse dans son podcast (à partir de 58mn). Selon lui, l'acteur de 56 ans serait parfait pour incarner le Joker dans The Batman. Si l'idée est plutôt très intéressante, on sait qu'on verra dans le film déjà plusieurs vilains, dont Le Pingouin (Colin Farrell), Double-Face (Peter Sarsgaard) et L'Homme-Mystère (Paul Dano), sans compter Carmine Falcone (John Turturro). Kevin Smith a notamment argumenté sur le fait que le rôle avait changé de dimension :

C'est un rôle à Oscar maintenant, qui ne voudrait pas le jouer ?

Un fan art a récemment imaginé Johnny Depp dans la peau du Clown. Sans être renversante, cette vision a de solides arguments. The Batman sera a priori plus un drame criminel qu'un film de super-héros classique, et une incarnation réaliste et sombre serait parfaitement dans les cordes de l'acteur.

Si la rumeur de négociations entre Johnny Depp et la production de The Batman n'a pour le moment aucun réel fondement, la conjoncture prête à la rêverie : avec la suspension pour au moins quatorze jours de la production, peut-être que certains sont de retour à l'écriture ! Et par ailleurs, Johnny Depp ou un autre, le Joker est effectivement une figure cinématographique unique, et la situation sur sa présence ou son absence dans The Batman n'est peut-être pas, à ce jour, gravée dans le marbre...