The Batman : la condition sine qua non imposée par Warner à Matt Reeves

Avant de se lancer dans la réalisation de "The Batman", Matt Reeves a été mis en garde par Warner Bros. sur une condition qu'il devait obligatoirement respecter. Ce qui ne l'a apparemment pas empêché d'imposer sa vision.

The Batman : le Chevalier Noir fait peau neuve

Après Michael Keaton, Christian Bale ou encore Ben Affleck, Robert Pattinson endosse à son tour le costume du super-héros créé par Bob Kane et Bill Finger. Dans The Batman, le comédien prête ses traits à un justicier débutant, qui n'en est qu'à sa deuxième année sous le masque. Épuisé et en quête de vengeance, Bruce Wayne doit mettre à profit ses talents de détective pour stopper la série de meurtres d'un psychopathe déterminé à éradiquer les personnalités corrompues de Gotham City.

Sillonnant la ville, le Chevalier Noir mène son enquête pour arrêter le terrifiant Riddler (Paul Dano), aidé par le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright), la chapardeuse Selina Kyle (Zoë Kravitz) et son majordome Alfred (Andy Serkis). Sur sa route, il croise notamment les gangsters Carmine Falcone (John Turturro) et Oswald Cobblepot (Colin Farrell).

The Batman ©Warner Bros.

The Batman démarre très bien sa carrière dans les salles obscures puisqu'en une semaine, le long-métrage totalise plus de 269 millions de dollars de recettes mondiales. Un succès rassurant pour Warner Bros., qui mise énormément sur le film de Matt Reeves.

La condition du studio imposée à Matt Reeves

Lors d'un entretien accordé à Collider, le cinéaste a expliqué que le studio a tenu à mettre toutes les chances de son côté pour que le long-métrage cartonne. Cela passe notamment par la classification du blockbuster aux États-Unis. Dès le départ, Warner Bros. a fait savoir au réalisateur que The Batman serait obligatoirement "PG-13" (accord parental recommandé, film déconseillé aux moins de treize ans).

Citant les représentants du studio, Matt Reeves a déclaré :

Écoute, il est important pour nous que le film soit PG-13. (...) C'est un film Batman, et nous y investissons tellement.

Une situation qui n'a pas empêché le cinéaste d'imposer sa vision selon ses dires, puisqu'il avait déjà dû trouver cet équilibre sur La Planète des singes : L'Affrontement et La Planète des singes : Suprématie. Il a ainsi ajouté :

C'était évidemment du spectacle et du grand divertissement, mais il y avait un niveau d'intensité. J'avais l'impression que de la même manière (avec The Batman), je savais que nous pouvions repousser les limites de ce qu'on peut faire dans un film PG-13, et donc faire tout ce que je souhaitais.

The Batman est à découvrir au cinéma.