The Batman : la première victime du Sphinx dévoilée ?

« The Batman » est en ce moment en plein tournage sous la direction de Matt Reeves. Après la révélation du costume de Batman porté par la doublure cascade de Pattinson, une nouvelle image vient de leaker sur internet. Elle dévoile peut-être le premier méfait du Sphinx.

The Batman est certainement un des films de super-héros les plus attendus de ces prochaines années. Réalisé par Matt Reeves, le long métrage réunit un casting impressionnant composé de Robert Pattinson dans le rôle du chevalier noir, de Zoë Kravitz en Catwoman, de Jeffrey Wright dans la peau du commissaire Gordon, ou encore de John Turturro, de Peter Sarsgaard, d’Andy Serkis et enfin de Paul Dano sous le costume d’Edward Nashton aka The Riddler.

Edward Nashton est un méchant récurrent de l’univers de Batman. Un ennemi puissant connu sous plusieurs noms : L’Homme Mystère, The Riddler ou encore le Sphinx. Il est célèbre pour mettre en place des énigmes extrêmement compliquées, que Batman doit résoudre constamment. Le personnage est créé par Bill Finger et Dick Sprang en 1948 dans les pages de Detective Comics. Il est par ailleurs apparu à deux reprises en version live : une fois sous les traits de Jim Carrey en 1995 dans Batman Forever, et de manière récurrente, campé par Cory Michael Smith dans la série Gotham.

L’Homme Mystère a-t-il déjà frappé ?

Pendant un temps, certaines rumeurs affirmaient que Jonah Hill devait interpréter le personnage dans The Batman. Mais finalement c’est Paul Dano qui a hérité du rôle. Si on en parle c’est parce qu’une image a fuité. Elle met en scène le meurtre d’un individu inconnu. Il se murmure qu’il s’agirait de l’œuvre du Sphinx.

L’image a été partagée sur Reddit. Elle montre la tête d’une personne inconnue enveloppée dans du plastique. Sur ce dernier est écrit un message difficile à déchiffrer, que les fans traduisent pas : « no more lies ». Tout de suite, les aficionados de l’univers Batman parient sur une implication du Sphinx, laissant l’impression que ce meurtre est encore un jeu tordu du personnage.

Selon certaines théories, Riddler aurait placé le corps de la victime dans le manoir Wayne, laissant suggérer qu’il connaît sa double identité. Ceci est étayé par le fauteuil sur lequel la victime est assise, ressemblant à celui apparu sur une précédente photo partagée par Matt Reeves pour annoncer le début du tournage :

En tout cas cette image annonce un style sombre et violent, qui devrait s’éloigner des précédentes adaptations du personnage. Le long métrage devrait s’inspirer de deux comics majeurs : Batman : Year One et Batman : The Long Halloween.

Les compétences de détective du chevalier noir devraient être largement mises en avant, bien plus que dans tous les autres films.

Rendez-vous en salles le 23 juin 2021.