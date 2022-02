The Batman : l'armure du super-héros se dévoile dans de nouvelles images

Que serait Batman sans son masque, sa cape et son armure ? Des nouvelles images de Robert Pattinson en tenue ont été dévoilées et son allure s'inscrit parfaitement dans l'univers ténébreux de "The Batman".

Batman, plutôt métal que latex

Puisque Matt Reeves et Robert Pattinson arrivent le 4 mars avec The Batman et l'intention de marquer un grand coup, tous les détails vont compter. On a déjà vu la Batmobile, la noirceur poisseuse de Gotham City la nuit, l'inquiétante allure de l'Homme-mystère, et on peut maintenant en apprendre un peu plus sur le personnage principal. Sans elle Bruce Wayne ne serait pas Batman, et c'est sa première alliée : l'armure. Des images dévoilées dans la nouvelle parution du magazine Total Film montrent ainsi juste ce qu'il faut du super-héros pour donner quelques éléments sur sa tenue de justicier.

The Batman ©Warner Bros / Total Film

Batman ne fait rien comme les autres et cela fait longtemps que les collants ne font plus vraiment partie de sa garde-robe. Après le design rétro et un côté traditionnel avec le noir/jaune de Tim Burton, les armures presque fantaisistes, à la fois gênantes et musclées, des Batman Forever et Batman et Robin, Christopher Nolan a puissamment infusé son esthétique dans le design. Du metal, un aspect à la fois brut et neuf, et le plus de noir possible.

Les nouvelles images détaillent un peu mieux la nouvelle armure portée par Pattinson, qui s'inscrit ainsi dans l'esthétique proche de celle de Nolan tout en la dégradant brillamment. Le côté brut est toujours là, mais rien de neuf ou de coûteux, au contraire il y a un aspect quasi low cost très séduisant.

The Batman ©Warner Bros / Total Film

Une armure parfaite pour The Batman

Son emblème sur la poitrine est faite de pièces d'une arme de poing, et cet esprit se retrouve partout sur l'armure. Bien moins large et trapue que celle portée par Ben Affleck, apparemment aussi athlétique que celle de Bale, elle est d'un noir total. Mais avec l'emblème, la cape en cuir et le masque apportent comme un mystérieux passé à l'armure et une identité marquée. The Batman prend place dans les deux premières années d'activité du super-héros, et ce Bruce Wayne ne semble pas du tout piocher à loisir dans son immense héritage pour s'équiper. Au contraire, il a construit lui-même sa Batmobile et son armure est composée de plaques de métal récupéré.

Niveau équipement, on distingue des fumigènes à sa ceinture et des projectiles sur ses avant-bras. Notons que son masque, conçu pour protéger son anonymat comme se protéger physiquement, apparaît très simple, usé, et en réalité peu protecteur. Si elle apparaît solide et brutale, l'armure dans son ensemble présente aussi peut-être quelques faiblesses. Visuellement comme symboliquement, cette armure de The Batman répond ainsi à beaucoup d'attentes, et pour ne rien gâcher va a priori comme un gant à Robert Pattinson.