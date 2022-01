The Batman : le costume de l'Homme-mystère s'attire des moqueries

La promotion de "The Batman" continue avec de nouvelles images des ennemis que le super-héros devra affronter. Mais la communauté de fans a réagi de manière surprenante, critiquant et se moquant de l'apparence de l'Homme-mystère.

The Batman : son grand retour approche

Il s'agit d'un des films les plus attendus de 2022 : The Batman. Réalisé par Matt Reeves, dernièrement aux commandes de La Planète des singes : Suprématie, et avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, ce nouveau film dédié au Chevalier noir devrait arriver sur nos écrans le 2 mars 2022, si toutefois la pandémie ne bouleverse pas de nouveau son calendrier de sortie. Un film qui s'annonce sombre et violent, situé dans un Gotham plus effrayant et corrompu que jamais. Ce sera le premier film Batman, hors DCEU, depuis The Dark Knight Rises de Christopher Nolan en 2012, alors autant dire que l'attente est très réelle. Tout récemment, des nouvelles images des ennemis du super-héros ont été dévoilées, et les réactions ont été assez surprenantes.

The Riddler comparé à Pickle Rick !

Si la nouvelle image Pingouin, incarné par un méconnaissable Colin Farrell, ne s'est pas attirée de commentaires particuliers - notons que celle-ci est assez banale -, ce n'est pas le cas de celle de l'Homme-mystère - aka The Riddler, aka Le Sphinx - incarné par Paul Dano. En effet, alors qu'on peut le découvrir de pied en cap dans son costume, il s'est attiré un bon nombre de commentaires moqueurs. Alors que son look reste inquiétant et qu'il semble faire un clin d'oeil au fameux tueur en série Zodiac, beaucoup y ont trouvé d'autres références moins sérieuses. Ainsi, sur sa tenue entièrement verte, des comparaisons ont été faites avec le personnage culte Pickle Rick de la série Rick and Morty. D'autres encore ont évoqué un aspect Tortue Ninja, voire même "la crampe", personnage énigmatique de Pulp Fiction. Oups...

Pour comprendre ces réactions, il faut se pencher sur ce qu'on a déjà vu du personnage dans les bandes-annonces. À savoir une présence résolument terrifiante mais furtive. Jusque-là, dans le cadre de la promotion du film, l'Homme-mystère est en effet présenté comme l'ennemi principal de Batman et comme un personnage particulièrement maléfique. Son look n'inspire pas plus de sympathie dans cette nouvelle image. Mais il est vrai que le présenter ainsi, de manière très claire, dans un format qui ressemble à la vente d'un costume d'Halloween à bas prix, casse un peu ce que les fans avaient pu imaginer...