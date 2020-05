The Batman : le film aide Robert Pattinson à tenir durant le confinement

Les stars n'échappent pas aux exigences sanitaires de l'actuelle pandémie. Robert Pattinson attend sagement de pouvoir reprendre le chemin du plateau de "The Batman". Un rôle important dans sa carrière, qui l'aide en ce moment à tenir pendant son enfermement forcé.

25%. C'est à ce stade d'avancement que la production de The Batman s'est arrêtée à cause de la crise sanitaire. Comme tous les tournages, celui du film DC n'a pas échappé à la règle et il faudra encore attendre avant que les équipes se remettent au travail. Longtemps en développement, cette nouvelle adaptation des comics Batman commençait à se dessiner, avec un gros casting et quelques éléments sur le scénario. On se faisait, aussi, une joie de découvrir les images prises sur le plateau, un avant-goût qui rassurait sur l'avancement des opérations.

Le réalisateur Matt Reeves a envie de trancher par rapport aux précédents films et veut aborder l'univers du super-héros comme personne avant lui. Cela passe par plusieurs choix artistiques, dont l'attribution du rôle principal à Robert Pattinson.

Comment Robert Pattinson s'occupe-t-il pendant le confinement ?

L'acteur a lui aussi été coupé dans son élan, alors qu'il commençait à appréhender le personnage de Batman. Bloqué à Londres, il se sert de ce rôle pour tenir durant le confinement. La production lui a trouvé un logement en Grande-Bretagne et ne veut pas qu'il se relâche pendant cette pause à durée indéterminée. Ce serait évidemment dommage qu'il se laisse aller physiquement et qu'il ne rentre plus dans le costume. Lors d'une interview pour GQ, il explique que le régime alimentaire imposé est l'une des choses qui l'occupe le plus pendant son enfermement :

Je suis essentiellement occupé par le régime pour Batman. Merci Dieu. Je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre que ça.

Si on l'imaginait se tuer à la tâche avec du sport, ce n'est pas le cas. L'acteur explique aussi dans l'interview que son activité est assez réduite. À croire que, à l'inverse de ceux qui ont eu le rôle avant lui, un corps parfaitement sculpté n'est pas souhaité par Matt Reeves. Sa partenaire de jeu, Zoë Kravitz, est elle davantage occupée par l'entretien physique pour tenir une fois que le tournage reprendra. On imagine qu'incarner des personnages comme les leurs demande un vrai investissement sur le plateau et que les scènes d'action ne se préparent pas en un clin d’œil.

La reprise des prises de vue n'a pas encore été actée mais The Batman passe par un inévitable report de sa date de sortie. Attendu en juin 2021, il sortira finalement le 1er octobre 2021 sur les écrans américains (à la même période chez nous).