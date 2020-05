The Batman : le Pingouin n'aura pas un des rôles principaux

"The Batman" s'emparera de la mythologie du super-héros en invitant plusieurs méchants dans son scénario. L'un d'eux sera Le Pingouin, incarné par Colin Farrell. D'après l'acteur, ce bad guy n'aurait pas une si grande importance dans le film. Vérité ou bluff ?

Entamé pour notre plus grand plaisir, le tournage de The Batman a été stoppé net par la crise sanitaire. Une nouvelle période d'attente est nécessaire, alors qu'on a déjà beaucoup attendu avant que Matt Reeves n'achève son scénario et se consacre à la production. Le film ne sera pas une nouvelle origin story mais va quand même s'occuper d'un Batman dans ses premières années d'activité. Sous le costume, c'est Robert Pattinson que l'on retrouvera, pour une version du personnage qui a l'air différente de tout ce qu'on a pu voir avant dans les autres adaptations. Autour de lui, il comptera toujours sur son pilier Alfred, ici campé par Andy Serkis, ainsi que sur James Gordon, qui sera incarné par Jeffrey Wright.

Les alliés, c'est une chose, mais Batman ne serait rien sans les méchants charismatiques qui peuplent sa mythologie. Pas de Joker, bien entendu, qui vient d'avoir son brillant tour de piste en solitaire. Mais c'est quand même quatre méchants différents (au minimum) qui s'illustreront dans le film. Paul Dano sera le délirant Homme-Mystère, John Turturro le mafieux Carmine Falcone, Zoë Kravitz la nouvelle Catwoman (sera-t-elle vraiment méchante ou le rôle sera-t-il trouble ?) et enfin Colin Farrell en Pingouin.

Un Pingouin secondaire pour The Batman ?

Lors d'une interview chez GMA News, Colin Farrell a expliqué qu'il n'aurait pas un si grand rôle dans The Batman. Une révélation assez étonnante, puisqu'on pouvait penser qu'il allait être central dans l'intrigue. Selon l'acteur, le Pingouin n'aurait que quelques scènes pour s'illustrer, laissant probablement donc plus de place aux autres méchants.

Je n'ai pas grand chose à faire. J'ai une certaine présence dans le film. Mais en aucune manière je suis l'attraction principale du film. Il y a cependant quelques scènes savoureuses que j'ai dedans.

Avec un temps à l'écran réduit par rapport à nos attentes, on espère que ce Pingouin saura se montrer marquant lors de ses apparitions. Il pourrait être une sorte de cerveau des opérations, qui pilote dans l'ombre pendant que d'autres s'exécutent. Son introduction pourrait aussi servir dans un second film, si jamais l'univers à la sauce Matt Reeves était ensuite approfondi en cas de succès. DC mise sur des films indépendants pour l'instant, loin des désirs d'univers étendu ou de connexions à la Marvel. Mais ça ne les empêche pas de planifier des suites. Alors que Superman galère depuis le fiasco Justice League, cette nouvelle incarnation de Batman peut être une voie à explorer pour le studio.

D'abord prévu en juin 2021, The Batman est maintenant attendu un peu plus tard, en octobre.