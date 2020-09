The Batman : le tournage de nouveau interrompu

La crise du COVID-19 n'épargne pas "The Batman". Le tournage du film de Matt Reeves avec Robert Pattinson vient à peine de reprendre qu'il doit déjà s'arrêter une nouvelle fois. Un membre de l'équipe a été testé positif au virus et la situation va provoquer un peu plus de retard.

Un des films les plus attendus de 2021

On avait déjà placé d'énormes espoirs en The Batman avant d'avoir vu la moindre image. Avec la bande-annonce de la DC Fandome, on a compris que Matt Reeves était en train de réussir un beau coup. L'ambiance sombre a particulièrement marqué les esprits. Le metteur en scène a voulu imposer un style, en se différenciant de ce qui a été fait par ses dernier prédécesseurs. Confier le rôle principal à Robert Pattinson témoigne d'une envie de proposer un Batman particulier.

Dans ce scénario qui se déroule durant l'Année Deux, le Chevalier Noir va être confronté aux énigmes de L'Homme-Mystère (Paul Dano). Plusieurs personnages connus de l'univers seront dans le film : Catwoman (Zoë Kravitz), Le Pingouin (Colin Farrell), Gordon (Jeffrey Wright), Carmine Falcone (John Turturro), l'inévitable Alfred (Andy Serkis). Cet aperçu a pu être possible car une partie de la production s'était déroulée avant la pandémie. Environ 30% a été mis tourné, ce qui laisse une grosse partie du travail à achever. La sortie de The Batman reste fixée au 29 septembre 2021.

La production de The Batman encore en pause

La longue pause durant laquelle personne ne pouvait tourner a pris fin. Plusieurs gros projets sont redevenus actifs ces dernières semaines, avec une attention particulière apportée aux règles sanitaires. La plateau de The Batman a rouvert en début de semaine du côté de la Grande-Bretagne. Malheureusement, on apprend qu'un membre de l'équipe a été testé positif aux COVID-19. D'après Variety, ce n'est personne d'autre que Robert Pattinson qui serait concerné ! Son nom n'a pas été dévoilé immédiatement mais la presse américaine a réussi à trouver l'identité du concerné. Il a évidemment été isolé depuis cette découverte et le tournage a été mis en pause. Prendre le moindre risque est inconcevable, la probabilité qu'il ait contaminé d'autres membres n'est pas nulle. La Warner met tout à l'arrêt le temps d'avoir une vision claire de l'état de son effectif. Le plus plausible est qu'une quatorzaine soit instaurée. Le coup au moral doit être dur après le long confinement passé.

On espère que tout va rentrer dans l'ordre mais ce cas de figure risque de devenir habituel à Hollywood. Un tournage implique beaucoup de personnes et les grosses productions comme The Batman en nécessitent davantage. Il suffit d'un seul résultat positif pour créer la panique. Nous verrons dans les semaines qui arrivent quand la production pourra reprendre. S'il s'agit du dernier ralentissement, la date de sortie ne devrait pas bouger. Mais si d'autres retards étaient à déplorer pour cette production, on commencera à sérieusement la remettre en question.