The Batman : le tournage va enfin reprendre !

"The Batman" est un des films de super-héros les plus attendus de l'année prochaine. Après plusieurs mois en pause, la production va reprendre en Angleterre.

The Batman : tu sauves, souris !

Le personnage de Batman a été créé en 1939 par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger pour DC Comics. Depuis, le justicier milliardaire et masqué n'a jamais quitté le cœur des fans. On l'a donc souvent retrouvé au cinéma. Tout d'abord en 1966, avec Adam West sous le masque de l'homme chauve-souris. Tim Burton prend les reines de la franchise en 1989 et 1992 avec Batman et Batman le défi, offrant le rôle principal à Michael Keaton. Changement de cap en 1995 avec Batman forever, mis en scène par Joel Schumacher et Val Kilmer en héros. Le même réalisateur donne naissance deux ans plus tard à Batman et Robin, offrant cette fois le rôle à George Clooney. Les critiques à son encontre sont loin d'être tendres, et la franchise est mise en pause pendant 8 ans.

C'est alors qu'intervient le génial Christopher Nolan qui a la bonne idée de confier le rôle au non moins génial Christian Bale. Sortent coup sur coup Batman Begins (2005), The Dark Knight : Le Chevalier noir (2008) et The Dark Knight Rises (2012). Une trilogie innovante, bien plus noire qu'à l’accoutumée, qui va forger un nouveau standard pour les films de super-héros. La critique applaudit et les spectateurs aussi.

Difficile de passer derrière un aussi grand succès et une révolution. C'est dans cette atmosphère de méfiance que se lance Zack Snyder au moment de mettre en scène Batman v Superman : L'Aube de la Justice avec Ben Affleck prenant le relais avec une cible dans le dos. Le film, sans être porté aux nues, récolte des critiques plutôt positives. Ce qui est loin d'être le cas de sa suite Justice League, mal aimée de tous. Il faut dire que la production est chaotique, avec un tournage commencé par Zack Snyder et fini par Joss Whedon qui reprend quasiment tout à zéro. Le long-métrage aura toutefois bientôt droit à une nouvelle chance en série avec un nouveau montage de Snyder sur HBO Max.

Pour DC, c'est la douche froide et l'heure de changer l'eau du bain. Un passage par la case reboot est obligatoire. Ce sera donc The Batman de Matt Reeves.

Le Covid, plus tenace que le Joker !

Même Batman, incarné aujourd'hui par Robert Pattinson, n'a rien pu faire quand l'épidémie de Covid s'est déclarée. En mars, il a fallu fermer les plateaux de tournage et ranger la Batmobile au garage pour plus tard.

Et bien, sachez que plus tard, c'est maintenant ! Selon nos confrères du site Deadline, la production devrait reprendre le mois prochain aux Warner Bros. Studios de Leavesden au Royaume-Uni. Des sources rapportent que la construction de nouveaux décors pour le film a commencé le mois dernier. Matt Reeves n'aurait pour l'instant tourné qu'environ un quart du film. La production est donc loin d'être terminée. L'événement DC FanDome de ce week-end du 22-23 août nous fera peut-être la surprise de nous montrer de nouvelles images du film.

The Batman peut se vanter d'un casting qui, sur le papier, fait frétiller nos batarangs. Zoë Kravitz incarnera Catwoman, Paul Dano sera le Sphinx et Colin Farrell Oswald Cobblepot / Le Pingouin. Du coté des alliés du chevalier noir, Jeffrey Wright enfilera la moustache du commissaire James Gordon et Andy Serkis le costume cintré d'Alfred Pennyworth.

The Batman sortira en France le 29 septembre 2021.