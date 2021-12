The Batman : l'étonnante influence du film "Le Parrain" pour créer le Pingouin

Pour composer le personnage du Pingouin dans "The Batman", le réalisateur Matt Reeves et l'acteur Colin Farrell se sont retrouvés sur une inspiration surprenante. Celle d'un mafieux au rôle-clé dans une très grande oeuvre de cinéma.

The Batman : le retour très attendu de la chauve-souris

Il y a bien eu les apparitions de Ben Affleck dans le costume pour Batman v Superman et Justice League, mais si l'on s'en tient aux films Batman "classiques", on n'a pas vu le justicier masqué depuis 2012 et The Dark Knight Rises, dernier opus de la trilogie de Christopher Nolan. Dix longues années comme une grande parenthèse qui va se refermer en mars 2022 avec la sortie de The Batman. Un film qui promet du spectacle et du changement, à commencer par celui qui interprète Bruce Wayne/Batman : Robert Pattinson.

Un super-héros plus jeune, moins aguerri et sujet à mille tourments, dans un Gotham froid et corrompu jusqu'à la moelle. Sombre, violent, sans pitié, le film de Matt Reeves semble bien vouloir renverser brutalement quelques tables. Et pour ce faire, il a fait appel à aux moins deux iconiques vilains. On attend donc avec impatience le retour de l'Homme-Mystère et du Pingouin. Et comme révélé dans la dernière édition du magazine Empire, ce dernier est le résultat de plusieurs inspirations surprenantes.

Le Pingouin inspiré par le "traître" Fredo

Dans le dernier Empire, dont plusieurs pages sont consacrées à The Batman, Matt Reeves s'exprime sur plusieurs sujets. Et notamment sur le personnage du Pingouin, méchant culte de la mythologie Batman et déjà personnage mémorable du grand écran avec la performance de Danny DeVito dans Batman, le défi. Il est de retour dans ce nouveau film, cette fois-ci sous les traits - largement transformés - du toujours intense Colin Farrell. Et surprise, le réalisateur ainsi que l'acteur évoquent comme inspiration le personnage de Fredo (John Cazale) dans les deux premières parties de l'oeuvre Le Parrain.

Il y a un peu de John Cazale en Fredo dans Le Parrain. C'est un mafieux de niveau moyen et il a le sens du spectacle, mais on peut voir qu'il aspire à plus que ça et qu'il a été sous-estimé. Il est prêt à passer à l'action.

Le Parrain 2 ©Paramount Pictures

De la traîtrise et du ventre

Pour un film annoncé comme partant explorer les tréfonds des âmes de ses protagonistes et antagonistes, cette idée fait sens et dévoile un des enjeux de The Batman : il sera question de trahison(s). Qui sera trahi ? Qui trahira ? C'est encore mystérieux mais cette référence au Parrain indique bien que le Pingouin possède son propre arc narratif et qu'il va donc évoluer durant l'histoire de The Batman. À la suite de Matt Reeves, Colin Farrell embraye sur cette inspiration :

Matt Reeves m'a mentionné Fredo, parce que Fredo est handicapé par l'insignifiance dans laquelle il vit, dans une famille pleine d'hommes très forts, très intelligents, très capables et très violents. C'est pourquoi il finit par trahir, parce qu'il est faible, il est comme brisé intérieurement, et il est en souffrance. Il y a ce genre de blessure au plus profond d'Oswald Cobblepot, ce qui nourrit son ambition et son désir de s'élever dans ce milieu criminel.

Si cette inspiration vaut pour le caractère psychologique du Pingouin, côté physique le réalisateur évoque deux autres inspirations mafieuses, celle de Tony Soprano (James Gandolfini) et celle du personnage interprété par Bob Hoskins dans Du Sang sur la tamise. On n'en doutait pas, mais en voici encore une preuve : The Batman sera un vrai film de cinéma !