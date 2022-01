The Batman : l'Homme-mystère s'attaque à la population de Gotham dans un premier extrait

"The Batman" arrive bientôt au cinéma et la promotion bat son plein. Pour donner de quoi nourrir l'impatience du public de la chauve-souris, un premier extrait du film a été dévoilé, qui nous plonge directement dans la noirceur et le chaos apportées par l'Homme-mystère.

The Batman : la tension monte d'un cran

Un premier extrait du début du nouveau film consacré à Batman a été dévoilé au Brésil et a rapidement suscité l'attention des fans sur les réseaux (vidéo ci-dessus). Cette séquence nous fait rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'elle implique plusieurs personnages importants du film.

Bruce Wayne (Robert Pattinson) évidemment, mais aussi le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright), l'Homme-mystère (Paul Dano), et au moins trois personnages créés spécifiquement pour The Batman : Gil Colson (Peter Sarsgaard), Bella Reál (Jayme Lawson) et Don Mitchell Jr (Rupert Penry-Jones). Cette séquence révèle plusieurs éléments du scénario, donc ceux qui voudraient se garder toute la surprise peuvent s'arrêter là, il y a en effet un petit goût de spoiler dans ce qui suit.

The Batman ©Warner Bros.

Le procureur Gil Colson en mauvaise posture

La séquence se déroule lors de funérailles, celles du maire de Gotham Don Mitchell Jr, assassiné par l'Homme-mystère. Bruce Wayne est présent, et déjà quelque chose se passe lorsque son regard s'arrête sur le fils du maire. Tous les deux partagent désormais une même peine. Puisque, pour rappel, Bruce Wayne a lui-même perdu ses parents dans les circonstances que l'on sait. Accompagné dans l'église par Bella Reál, une candidate à la mairie de Gotham, Bruce Wayne entend James Gordon dire à un de ses hommes que le procureur Gil Colson est porté disparu, mais le héros n'a pas le temps de s'assoir qu'un murmure d'effroi s'élève.

Située à un étage de l'édifice, la silhouette de l'Homme-mystère se dessine furtivement. Un SUV taggé d'inscriptions cryptiques surgit et défonce les travées avant de s'encastrer contre les marches qui mènent à l'autel, et Bruce Wayne sauve in extremis l'enfant. En sort alors le procureur Gil Colson, un collier explosif autour du cou et un message scotché sur le torse "To the Batman".

Les plus attentifs auront remarqué que des images de la première bande-annonce faisaient déjà référence à cette séquence. On y voyait Batman soufflé par une explosion devant le véhicule. Mais celui-ci étant dans son armure, cette explosion semble survenir un bon moment après l'irruption du véhicule dans l'église. Qu'advient-il alors de Gil Colson ? Est-ce là la première énigme proposée à Batman par l'Home-mystère ? Il va falloir patienter encore un peu pour en avoir le coeur net. Le film arrive en effet le 2 mars dans nos salles !