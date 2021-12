The Batman : l'Homme-Mystère vous propose une première énigme

On commence à se préparer pour un des grands événements cinématographiques de 2022 : "The Batman". Et pour nourrir l'impatience des fans de la célèbre chauve-souris, Warner a mis en ligne une petite expérience interactive à la manière de l'Homme-Mystère. Saure-vous répondre à ses questions ?

The Batman : les jeux de l'Homme-Mystère commencent

Alors que la fin de l'année est proche et que 2021 en aura bientôt fini avec ses sorties de blockbusters, il est temps de se tourner vers l'avenir. Plus précisément, vers le 2 mars 2022, date à laquelle on découvrira The Batman, nouveau film sur le super-héros avec Robert Pattinson sous le masque et Matt Reeves à la réalisation. Pour faire la promotion du film, la distribution a décidé de plonger le public au coeur de l'intrigue en utilisant le vilain principal du film, l'Homme-Mystère, et ses fameuses énigmes. Il existe en effet une page internet mystérieuse, sur laquelle on doit répondre à quelques questions pour peut-être obtenir une récompense.

Des signes à déchiffrer

On l'a u dans la bande-annonce, l'Homme-Mystère sera l'ennemi de Batman et il compte bien le rendre fou. Interprété par Paul Dano, le "Riddler", en VO, est un personnage aussi facétieux que terrifiant. Il devrait semer la terreur dans Gotham, tout en laissant ça et là ses fameux points d'interrogation et de cruelles énigmes. Sur des présentoirs disposés dans différents cinémas, on a pu remarquer des successions de symboles, et Matt Reeves lui-même a posté une affiche animée sur Twitter reprenant ces symboles.

Des fans se sont creusés les méninges pour déchiffrer la formule, et arriver à cette traduction : "You are el rata alada", qu'on peut traduire par "Vous êtes le rat ailé". Et depuis cette traduction, enfin découvrir une page mystérieuse et interactive : rataalada.com.

Saurez-vous trouver les réponses ?

Sur cette page à l'esthétique DOS de programmation basique s'affiche un défi. Il faut alors répondre correctement à chacune pour passer à la question suivante. Celles-ci sont au nombre de trois, et une fois la troisième question correctement répondue, un petit "cadeau" est accessible, à savoir des croquis de Batman réalisés par la police de Gotham City.

Le principe est amusant, d'autant plus qu'il n'est pas si fréquent que la promotion utilise des ARG pour motiver ainsi les communautés de fans et nourrir leur impatience.

Si vous souhaitez tenter de répondre par vous-mêmes, arrêtez votre lecture ici. Sinon, on vous passe ci-dessous les réponses correctes.

Question : What’s black and blue and dead all over ? Réponse : Batman

Question : Those who make me are likely to break me. Réponse : Law

Question : I can be easy or a dead end. Careful when you cross me. Réponse : Street