Matt Reeves, le réalisateur de « The Batman », a apporté de nombreuses précisions sur le film à venir. Il a notamment fait l'éloge du casting et de l'équipe du film, tout en expliquant comment il compte aborder ce redémarrage.

Attendu pour le 23 juin 2021, The Batman est un nouveau redémarrage du mythe du Chevalier noir. Pour l'occasion c'est Matt Reeves qui s'occupe de la réalisation et Robert Pattinson devient le nouveau visage du héros. Le casting de cette nouvelle adaptation est extrêmement imposant avec notamment Colin Farrell dans la peau du Pingouin, Zoë Kravitz en Catwoman, Andy Serkis dans le rôle d'Alfred, Paul Dano dans le costume de L'Homme Mystère ou encore Jeffrey Wright sous le blouson du commissaire Gordon. Un casting quatre étoiles pour cette nouvelle lecture de Batman.

Matt Reeves fait l'éloge de son équipe

Tous les films Batman ont apporté quelque chose de différent. Mais qu'est-ce qui rend The Batman inédit ? Au micro de The Daily Beast, alors qu'il faisait la promotion de la série Tales from the Loop (comme producteur exécutif), le cinéaste s'est longuement étendu sur la production du nouveau blockbuster DC :

Tout se passe bien. Nous avons un casting et une équipe incroyables avec qui j'adore travailler. Je travaille avec le directeur de la photographie avec qui j'ai déjà tourné "Laisse-moi entrer". C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Beaucoup de gens avec qui j'ai déjà travaillé sont de retour. Nous sommes une grande famille qui réalise un film. Nous avons déjà tourné environ un quart du film pour le moment.

Matt Reeves s'est ensuite arrêté sur la prestation de Robert Pattinson, qui a la lourde tâche de devenir le nouveau Batman :

Robert Pattinson est un acteur fantastique. Le casting est incroyable de toute façon. C'est vraiment excitant de faire ce voyage avec eux, et de sentir que nous essayons de faire quelque chose de différent.

Une adaptation différente des précédentes

Enfin, le journaliste de The Daily Beast lui a demandé en quoi son adaptation sera différente de celle de Christopher Nolan ou même de Tim Burton :

J'ai une approche particulière et surtout personnelle. Je ne peux pas aborder quelque chose qui ne résonne pas en moi. Il y a eu d'excellents films Batman, et je ne veux simplement pas faire un film Batman. Je veux faire quelque chose de différent. Je tente d'explorer des éléments qui n'ont pas encore été utilisés. Nolan l'avait brillamment compris, tout comme Burton. Tout le monde a eu une vision particulière. Je veux faire un film Batman où je vais explorer des choses qui comptent pour moi. Tout ceci s'inscrit dans un contexte. Le film que nous faisons est réalisé dans l'époque d'aujourd'hui. Il s'inscrit dans notre contexte contemporain. Je n'ignore rien de tout cela.

Ainsi, Matt Reeves promet une fois de plus une approche inédite et très personnelle du héros de comics. Un film inédit qui devrait explorer une nouvelle facette du personnage, avec notamment un regard sur son côté détective. Un long-métrage qui promet d'être unique et surtout différent des précédentes adaptations. Réponse le 23 juin 2021.