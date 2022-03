The Batman : Matt Reeves s'exprime sur ce détail de la fin qui a marqué les spectateurs [SPOILERS]

« The Batman », la dernière adaptation en date du célèbre personnage DC Comics, est en salles depuis le 3 mars 2022. Le long-métrage fait beaucoup parler de lui, et un détail a attiré l’attention des fans. En effet, à la fin du film, un certain personnage fait une courte apparition. Matt Reeves a donné quelques précisions concernant ce caméo inattendu. ATTENTION SPOILERS.

The Batman : une adaptation déjà culte

Tandis que Ben Affleck est toujours le visage de l’homme chauve-souris dans le DC Extended Universe (DCEU), la Warner s’est lancée dans la création d’un autre univers Batman, porté par le comédien Robert Pattinson. En effet, Matt Reeves vient de sortir The Batman, une toute nouvelle adaptation du célèbre justicier de Gotham, située hors du DCEU. Le film fait actuellement sensation dans les salles obscures.

Batman (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros Pictures

Pour l’occasion, le Chevalier Noir est rajeuni, et joue les justiciers de Gotham seulement depuis deux ans. Tandis qu’il commence à se forger une solide réputation, il se retrouve face à un nouvel ennemi de marque : L’Homme-mystère (ou The Riddler en VO). Incarné par Paul Dano, ce dernier en fait baver à notre cher héros qui croise également la route d’autres personnages emblématiques comme Catwoman (Zoë Kravitz), l’inspecteur Gordon (Jeffrey Wright), Carmine Falcone (John Turturro) ou encore Le Pingouin (Colin Farrell).

L’apparition d’un personnage iconique

La suite de cet article contient des SPOILERS pour ceux qui n’ont pas encore vu le film. A défaut d’une scène post-générique, The Batman gratifie les fans d’une apparition de taille. À la toute fin du film, tandis que l’Homme-mystère croupit dans une cellule de l’asile d’Arkham, un mystérieux détenu vient l’apostropher. Une séquence qui a déjà amené beaucoup d’interrogations et fait couler beaucoup d’encre.

Druig (Barry Keoghan) - Les Eternels ©Marvel Studios

Alors que L’Homme-mystère déprime d’avoir vu son plan machiavélique contrecarré, un autre détenu prend donc la parole pour tenter de lui remonter le moral. Ce dernier sous-entend alors qu’il sera un de ses futurs alliés. Pour le plus grand plaisir des fans, il s’agit d’une nouvelle incarnation du Joker. En effet, ce détenu emploie le mot clown, et finit sa tirade par un rire reconnaissable entre mille. Le Joker est bien de retour, et existe dans l’univers de The Batman. Cependant, Matt Reeves choisit de mettre en scène le personnage avec des plans sombres et assez indistincts pour conserver des éléments de surprises, et surtout masquer l’identité du nouvel interprète du Prince du Crime : Barry Keoghan.

Une scène coupée qui en offrait plus

Le jeune comédien, révélé dans Mise à mort du cerf sacré, et récemment à l’affiche de Les Eternels, sera donc le visage du Joker dans l’univers de The Batman. Ce petit échange entre Paul Dano et Barry Keoghan permet ainsi d’élargir l’univers du film, et de confirmer l’existence du clown démoniaque. Enfin, pas tout à fait, puisque Barry Keoghan n’est pas encore réellement le Joker, comme l’expliquait Matt Reeves au micro de Allociné il y a quelques jours :

Ce personnage à Arkham renvoie au Joker avant qu'il ne soit le Joker. Il n'a pas encore décidé de revendiquer ce concept. Mais je voulais en faire quelqu'un que Batman a rencontré pendant sa première année, et qu'il a fait enfermer car c'était un tueur. Et parce que Batman était perturbé par le fait que l'Homme-mystère lui écrive, il devait se rendre à Arkham pour tenter d'établir son profil, voir s'il réussissait à entrer dans son état d'esprit pour comprendre les raisons de ces lettres.

Le Joker - Batman ©DC Comics

Initialement, Matt Reeves avait l’intention d’offrir aux fans une séquence plus longue avec le Joker. Batman devait même interagir avec son futur grand adversaire mais, finalement, le cinéaste s’est abstenu :

Quand il se rend dans l'asile, le Joker qui est enfermé ; mais qui n'est pas le Joker car il n'y en a pas ; parvient à lire en Batman : 'Pourquoi tu te demandes pour quelles raisons il t'écrit ? Vous êtes exactement les mêmes, tous deux des justiciers masqués.' Il établit une comparaison entre les deux, et Batman est tellement énervé par cette idée qu'il la rejette. La scène était initialement dans le film, et Barry Keoghan était super, tout comme Robert Pattinson. Mais vu comme le film est vaste, j'ai fini par réaliser qu'elle n'avait pas besoin d'être là. J'ai quand même gardé sa seconde scène. Car elle marquait la fin de l'arc de l'Homme-mystère, mais également parce qu'elle montrait que d'autres ennuis se préparaient.

Dommage. On aurait aimé en voir davantage de ce nouveau Joker. Même s’il y a de grandes chances pour que Barry Keoghan revienne dans la peau du Joker dans les suites de The Batman, Matt Reeves maintient qu’il ne sait pas encore quel rôle il jouera à l’avenir :

Est-ce que le film nous présente le principal antagoniste du prochain film ? Non, ce n'était pas l'intention. Je ne sais d'ailleurs pas qui sera le méchant de la suite.

On vous laisse donc avec vos pronostics, concernant le futur rôle du pire ennemi du Chevalier Noir.