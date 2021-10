The Batman : noirceur et vengeance dans une nouvelle bande-annonce monumentale

À l'occasion de l'événement DC Fandome, Warner a dévoilé une magnifique bande-annonce de "The Batman". Des images qui dévoilent un peu plus les personnages, livrent quelques éléments d'intrigues et promettent un thriller noir épique, explosif et d'une intensité folle.

The Batman : l'attente va être très longue

La précédente bande-annonce avait annoncé la tonalité sombre et brutale du très attendu retour de Batman. Des images qui avaient mis l'eau à la bouche du public qui va maintenant pouvoir se régler avec une nouvelle bande-annonce de folie (en tête d'article). Attendu pour le 2 mars 2022 dans les cinémas, The Batman de Matt Reeves a la lourde tâche de succéder à l'immense trilogie de Christopher Nolan, et par ailleurs ne peut pas ignorer les chemins ouverts par Joker. Enfin, d'une manière globale, c'est une super-production Warner, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, un casting de très grande qualité, une photographie de Greg Fraiser, etc.

Bref, le calibre qu'on trouve dans des films comme Tenet, Dune, ou Mourir peut attendre. Il a été promis du spectacle, alors The Batman va en donner, et pas qu'un peu.

The Batman ©Warner

Un Batman vengeur à la poursuite de l'Homme-Mystère

Avec presque 3mn de durée, la bande-annonce The Batman expose plusieurs éléments sans rien dévoiler. On retrouve l'essentiel du casting dans ses personnages. Et si on ne fait que rapidement les apercevoir, le Pingouin et l'Homme-mystère laissent de nouveau une très forte impression. On voit explicitement que l'ennemi principal sera le second, interprété par Paul Dano, dont le mystère et une forme de perversité infusent ces images. Pour le Pingouin, Colin Farrell est méconnaissable mais dégage une intensité folle.

L'univers de The Batman regarde clairement vers le genre du thriller policier, avec une ambiance noire et poisseuse. L'époque apparaît indéterminée mais devrait être à peu près la nôtre, puisqu'on voit un live stream, apparemment de l'Homme-Mystère. Un clin d'oeil à The Dark Knight, où déjà le Joker usait d'une retransmission pour mettre la pression au justicier masqué. Une manière d'assumer l'héritage : après les film de Nolan puis le Joker de Joaquin Phoenix, être l'ennemi principal de Batman implique une grande performance.

C'est ce que la bande-annonce suggère en présentant un face-à-face très tendu entre l'Homme-mystère et Batman, dans lequel le Pingouin devrait venir mettre son grain de sel.

Un spectacle visuel et sonore étourdissant pour les origines du héros

Des explosions, a priori beaucoup de gunfights avec un Robert Pattinson qui semble surpuissant et ultra-déterminé. En quête de vengeance dans un Gotham nocturne et menaçant, ses premiers mots sont : "la peur est un outil...". L'ambiance est ainsi sombre et menaçante au possible, flirtant avec l'horrifique et avec une tension qui monte crescendo sur une composition musicale géniale à la fois épique et angoissante.

On découvre par ailleurs en action Zoë Kravitz en Catwoman. Celle-ci promet d'être l'alliée agile et machiavélique qu'on attend dans The Batman. Jeffrey Wright est toujours là sous l'imperméable du commissaire Gordon, dans un style très Gary Oldman, ainsi qu'Andy Serkis en Alfred. Et, personnage à part entière, la Batmobile propulsée par son réacteur à la poursuite du Pingouin. Comment la définir, sinon comme quelque chose entre Mad Max et un chien de l'enfer surgi des flammes ?

The Batman ©Warner

Ce The Batman s'annonce donc bien différent, terriblement ambitieux et spectaculaire. Un Batman sans rapport les films du DCEU pour nous emmener vers le "Dark DC", ce que viennent confirmer aussi les deux nouvelles affiches. La hype est totale.