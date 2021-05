The Batman : nouvelles images de Zoë Kravitz en Catwoman

Des nouvelles images de "The Batman" permettent de mieux voir le look qu'aura Zoë Kravitz en Catwoman. Elle succède à Halle Berry, Michelle Pfeiffer et Anne Hathaway dans la peau de la féline homologue féminine du Chevalier Noir.

Un nouvel aperçu de Catwoman dans The Batman Voilà un bon moment que l'on n'avait plus eu des nouvelles de The Batman. Le très attendu film de super-héros avec Robert Pattinson a donné sacrément envie avec sa première bande-annonce. Matt Reeves a pu développer sa propre vision, en piochant parfois dans les comics tout en apportant des touches d'originalité. Cette nouvelle version du Chevalier Noir va s'illustrer en dehors de l'univers étendu développé par DC. Par rapport au Batman de Ben Affleck, celui-ci évolue sur la Terre-2, une réalité alternative. D'après ce que l'on a déjà vu, le metteur en scène a l'air d'avoir travaillé une ambiance lourde, en convoquant plusieurs figures très connues dans les comics. Bruce Wayne (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros Studios Du côté du casting, des choix forts - et donc intéressants - ont été effectués. Le rôle principal, en premier lieu, que l'on n'avait pas imaginé revenir à Robert Pattinson. Son interprétation a des chances d'être différente de toute celles que l'on connaît. Ensuite, Jeffrey Wright a été choisi pour incarner un inspecteur Gordon afro-américain, Andy Serkis sera Alfred, John Turturro jouera le mafieux Falcone, Colin Farrell sera transformé en Pingouin, Paul Dano se cachera derrière le costume de l'Homme-Mystère et Zoë Kravitz exprimera toute sa félinité en Catwoman. Cette dernière s'est un peu illustrée dans la première bande-annonce et elle se remontre une nouvelle fois dans le leak d'une vidéo making-of. Un internaute a publié sur son compte Twitter ces images qui allient plans des coulisses avec ceux du film. The Batman ne se dévoile pas grandement plus que par le passé, hormis sur un point : le look de Catwoman. Grâce à cette vidéo, on se rend mieux compte de quoi va avoir l'air Zoë Kravitz en Selina Kyle. Les cheveux courts, l'air ténébreux et une gestuelle animale, tout nous semble réuni pour que sa version soit bonne. On espère revoir prochainement des nouvelles images officielles du film. Sa sortie a été reportée plusieurs fois, pour enfin être arrêtée au 2 mars 2022. Autant dire que le temps qui nous sépare de cette date équivaut à une éternité.