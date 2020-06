The Batman : Paul Dano s'exprime sur le travail de Matt Reeves

Alors que les annonces du prochain film centré sur le Chevalier Noir, "The Batman", entraînent un peu de fébrilité et beaucoup d'impatience, l'acteur Paul Dano - casté dans le rôle de The Riddler - se confie sur le scénario du long-métrage, excellent selon lui.

Bruce Wayne reprend du service sous les traits de Robert Pattinson pour Matt Reeves. Le film, prévu pour 2021, a vu sa production stoppée par la pandémie de coronavirus. Après l'acteur principal, Colin Farrell, interprète du Pingouin, avait révélé que si son personnage n'apparaissait que peu à l'écran, The Batman lui offrait cependant quelques scènes jouissives. Les questions fusent autour du long-métrage à venir. Et c'est à présent au tour de Paul Dano de se livrer sur le long-métrage. Souvenez-vous, il campait l'adolescent mutique de Litlle Miss Sunshine mais aussi Eli Sunday dans le puissant There will be blood.

Un chef d'oeuvre à venir ?

Le comédien s'est ainsi confié à The Playlist sur The Batman, alors qu'il était interviewé au sujet de son premier film en tant que réalisateur, Wildlife. Paul Dano en a profité pour s'épancher sur le travail de l'auteur-réalisateur et son personnage, le fameux Edward Nashton (The Riddler). Son personnage, le Sphinx en français, est un criminel obsédé par les jeux de l'esprit et les actes délictueux.

J'ai été très surpris par le scénario de Matt Reeves, que je pense pouvoir être particulièrement puissant.

L'acteur espère pouvoir reprendre le tournage sous peu, impatient qu'il est de laisser les spectateurs découvrir le film. Un suspense habilement distillé, puisqu'on ne sait pour l'instant que peu de choses sur The Batman. Le casting principal a été dévoilé, composé notamment de Robert Pattinson, Zoe Kravitz (Big Little Lies) dans le rôle de Catwoman et Andy Serkis sous les traits du majordome Alfred. Quant à Paul Dano, il tease une fois de plus la coolitude de l'œuvre.

Il y a quelque chose de fun dans mon personnage et dans tous les autres. C'est le genre de film qu'on a juste hâte de partager sur grand écran. L'attente en vaudra la peine. Ça va être vraiment cool.

L'enthousiasme de l'acteur pourrait bien être contagieux. Dans l'attente de The Batman, si vous n'avez pas entendu parler de la première réalisation de Paul Dano, n'attendez plus pour découvrir Wildlife, drame acclamé par la critique. Le long-métrage, ancré dans les années 60, raconte la fin de l'innocence pour un adolescent dont les parents se séparent.