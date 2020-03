The Batman : Peter Sarsgaard en dit plus sur son personnage

Plus on en apprend sur "The Batman" et plus on saisit que le film ne va ressembler à aucune autre adaptation des comics du héros. Matt Reeves a de la suite dans les idées et on meurt d'impatience de voir sa proposition. Peter Sarsgaard, qui sera au casting, donne des détails sur son personnage.

Lorsqu'on devra entrer dans la salle pour enfin découvrir The Batman, il faudra laisser à l'entrée une bonne partie de nos attentes et ne pas espérer découvrir une adaptation littérale de l'univers. Son réalisateur, Matt Reeves, sait que beaucoup de versions ont été faites et qu'il doit trouver des axes pour apporter de l'originalité. Ça passe en premier lieu par l'intronisation de Robert Pattinson dans le rôle principal. Pour le reste du casting, Reeves a tenté des paris. Dans le camp des gentils, Andy Serkis sera le serviteur Alfred Pennyworth, et Jeffrey Wright sera James Gordon - a priori avant qu'il soit commissaire. Chez les méchants, du monde sera là. Zoë Kravitz enfilera le costume de Catwoman, Paul Dano rendra fou Batman en Homme-Mystère, John Turturro sera Carmine Falcone et Colin Farrell campera un Pingouin forcément différent de celui qu'on connaît tous. Qui sera Peter Sarsgaard dans The Batman ? Un peu moins médiatisé, Peter Sarsgaard a aussi rejoint le casting. Pour incarner qui ? Certaines rumeurs laissaient entendre qu'il pourrait être Double-Face et, ainsi, renforcer la galerie de méchants. De passage dans le Late Show de Stephen Colbert, l'acteur en a dit un peu sur la nature de son rôle : Je suis un procureur et un politicien qui a du mal à dire la vérité. Son personnage, nommé Gil Colson, a été inventé pour les besoins du scénario mais cette description permet de penser que Matt Reeves s'est inspiré d'Harvey Dent et pourrait en délivrer une version alternative. Pour vous situer ce personnage très connu de l'univers, il était aussi procureur, très engagé dans la lutte contre le Mal, avant de sombrer et de devenir Double-Face. Une sorte de chevalier blanc qui devient son inverse. Là, Sarsgaard parle quand même de quelqu'un qui a des choses à se reprocher et ce ne serait pas surprenant qu'il ait un lien avec la propagation du crime dans sa cité. The Batman pourrait affirmer son originalité en injectant dans ce personnage inédit une partie des traits de Dent, sans le présenter explicitement comme tel. Quoi qu'il en soit, les fans ne manqueront pas de décrypter sa personnalité. Malgré un tournage arrêté à cause du coronavirus, The Batman n'a pour l'instant pas modifié sa date de sortie fixée au 23 juin 2021.