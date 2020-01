The Batman : Robert Pattinson explique pourquoi il voulait le rôle

Vous avez aimé ? Partagez :

Attendu pour juin 2021, « The Batman » mettra en scène Robert Pattinson dans le célèbre costume du justicier. L’acteur, devenu ces dernières années une icône du cinéma indépendant, a expliqué pourquoi il voulait ce rôle, et pourquoi le cinéma de Batman est différent des autres films de super-héros.

Lorsqu’il a été annoncé dans le rôle-titre du prochain film The Batman, le public et les fans ont été étonnés, voire opposés à ce choix effectivement surprenant. Mais après l’expérience Ben Affleck, qui n’a pas été concluante, tout était possible et le choix de Robert Pattinson pas plus incongru qu’un autre. C’est plutôt au regard de sa filmographie, et particulièrement celle de ses dernières années, que le choix de Robert Pattinson a interpellé. Après être devenu une star avec la saga Twilight, l’acteur s’est en effet impliqué dans des films d’auteurs, des productions indépendantes de plusieurs genres, altérant son image d’adolescent beau gosse et s’augmentant d’une forte crédibilité arty.

Robert Pattinson, un choix finalement très logique

En réalité, rien de plus logique à cet ordre des choses. Batman est le moins « super-héros » des super-héros, parce qu’il n’a pas de pouvoirs surnaturels, et parce que son traitement au cinéma est bien plus noir que pour les autres personnages de DC ou de Marvel. D’où la qualité et la personnalité des réalisateurs engagés, et de même pour les acteurs qui se glissent sous le masque et la cape noirs. Tim Burton et Joel Schumacher, puis Christopher Nolan et Zack Snyder pour le crossover Justice League. Et donc bientôt Matt Reeves. Robert Pattinson l’explique lui-même dans une interview donnée à Entertainment Weekly.

Il y a toujours eu quelque chose à propos de Batman qui m’attirait. J’ai l’impression que, d’une certaine manière, il existe hors de sa catégorie de « blockbuster ». Les films Batman ont toujours attiré de très bons réalisateurs, et ont eu de très bons acteurs dedans. Il y a un héritage et une lignée qui font que ça ne m’est jamais apparu comme une simple machine à cash.

On pourrait presque lire dans les mots de l’acteur de The Lighthouse un désaveu des autres productions super-héroïques, dans une veine « scorsesienne » : des blockbusters sans âme conçus pour faire exploser le box-office. On n’ira pas jusque-là, mais il semble bien que l’acteur trouve dans le cinéma de Batman une identité unique. On lui fait confiance pour sublimer cette identité et participer à écrire, après la très belle trilogie de Nolan, la grande histoire de Batman.