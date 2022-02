The Batman : Robert Pattinson raconte avoir eu du mal à trouver la bonne voix pour le film

On ne décide pas impunément de transformer l'héritage de Batman. C'est ce qu'a appris Robert Pattinson sur le tournage de "The Batman", en essayant d'aller à l'opposé de la voix du super-héros créée par Christian Bale dans "Batman Begins". Un essai jugé à l'unanimité tout à fait irrecevable.

Une voix qui compte beaucoup

Parmi ce qui fait aujourd'hui l'incarnation du Batman, il y a sa voix, différente si on a affaire à Bruce Wayne ou au justicier. Alors que Bruce Wayne a la voix normale de son interprète, Batman s'exprime lui avec une voix à la tonalité basse, grave, et quelque chose de râpeux. Autant pour protéger sa réelle identité que pour effrayer au maximum ses adversaires, cette voix "Batman" est une invention en 2005 de Batman Begins et Christian Bale, qui débutait alors sa brillante séquence dans le rôle pour Christopher Nolan, et dont s'est inspiré ensuite Ben Affleck. Pour The Batman, Robert Pattinson a donc dû trouver la sienne, et ça n'a pas été simple !

The Batman ©Warner Bros.

Une voix comme un murmure... qui n'a plu à personne

Comme il le raconte sur le plateau de Jimmy Kimmel, Robert Pattinson a ainsi eu la mauvaise idée de vouloir prendre la tendance à rebours, au début du tournage de The Batman. Une erreur de jeunesse qui colle à son personnage, dans sa deuxième année seulement d'activité en tant que justicier dans le film de Matt Reeves...

Tout le monde fait ce son brute, rocailleux, et je me dis "je vais faire le contraire, je vais y aller à fond dans le murmure". J'ai essayé les deux premières semaines, c'était juste totalement atroce, et ils m'ont dit d'arrêter.

L'anecdote est amusante, et on jetterait bien un oeil sur ces essais pour se rendre compte de ce que ça pouvait donner. Mais pour accompagner cette anecdote d'un fait plus intéressant, Robert Pattinson révèle ainsi qu'il a appris, par celui qui était en charge du Batsuit sur le plateau, que Christian Bale avait lui-même tenté cette approche, sans succès. On peut d'ailleurs l'entendre dans le premier teaser de Batman Begins (ci-dessous), où le protagoniste n'a pas encore la version finale de sa voix devenue culte.