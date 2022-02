The Batman : Robert Pattinson raconte sa pire journée de tournage

Pensez-vous que jouer dans un costume et derrière un masque facilite les choses ? Bien au contraire, ces artifices demandent une implication extrême du comédien qui les porte, et c'est ce que Robert Pattinson a découvert sur le tournage de "The Batman".

Batman, toujours un défi de cinéma

Après les interprétations de Christian Bale et Ben Affleck, c'est au tour de Robert Pattinson de combattre les criminels de Gotham dans The Batman. Un film très attendu, et la promesse d'un formidable spectacle étendu sur presque trois heures. Il aura fallu cinq ans à Matt Reeves, depuis l'écriture jusqu'au montage final, pour pouvoir présenter ce film au monde et relancer un nouveau cycle, avec donc un nouvel interprète.

Et pour Robert Pattinson, tout n'a pas été une partie de plaisir sur le tournage de The Batman, comme il l'a raconté lors d'une session de questions/réponses avec Matt Reeves pour Screenrant.

The Batman ©Warner Bros.

Matt Reeves a mis la pression à Robert Pattinson

On sait qu'agir dans le Batsuit a posé des soucis à tous les acteurs ayant tenu le rôle. Lourd, contraignant sur la liberté de mouvements, long à enfiler et à enlever... Si Robert Pattinson ne s'en est pas trop plaint, son masque a, lui, posé problème. En effet, l'acteur britannique a eu du mal à accepter de sur-jouer pour qu'on puisse capter ses émotions. Matt Reeves a en effet demandé à plusieurs reprises à l'acteur de lui en donner "plus", jusqu'à le conduire "au bord de l'embolie". Le réalisateur de The Batman raconte :

Une des choses que j'aime faire quand je travaille avec les acteurs est de leur dire, "Eh bien, viens regarder ". Et Rob disait "Mais comment ça peut ne pas être assez ? Je sur-joue. C'est ridicule." Je lui répondais alors "Viens regarder." Et là il s'en rendait compte, "Oh, on ne voit pas mon regard."

On comprend aisément qu'ainsi dissimulé derrière le masque de Batman, difficile de transmettre une émotion si on n'en fait pas des tonnes. Robert Pattinson a donc dû se faire violence, et accepter d'en faire toujours "plus". Il détaille ainsi ce jour très difficile.

C'est sans doute le pire jour du tournage, parce que je pensais sincèrement que tu te trompais. Alors je demandais "Comment ça se fait qu'on fasse 40 prises ?" Alors tu me disais de venir regarder, je regardais et effectivement, "Wow... il n'y avait rien".

Le grand talent de Robert Pattinson a fini par faire la différence, quand l'acteur de The Batman a accepté de se mettre dans le jeu le plus théâtral possible. La performance n'est pas anodine, puisque dans les films de super-héros où beaucoup de personnages ont le visage partiellement dissimulé, et que les effets spéciaux viennent souvent à leur secours pour augmenter les émotions en post-production.