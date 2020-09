The Batman : Robert Pattinson reprend le tournage

C'est officiel : le tournage de "The Batman" peut reprendre. En effet, la production avait dû tout arrêter suite au cas positif de Covid-19 contracté par sa star Robert Pattinson. Une bonne nouvelle qui, cependant, nous rappelle que la crise sanitaire frappe durement les plateaux de tournage hollywoodiens....

Un reboot très attendu

On ne peut que rappeler que The Batman est, sans conteste, l'un des films les plus attendus de l'année 2021. Alors qu'initialement, le choix de Robert Pattinson en Chevalier Noir avait été vivement critiqué, le premier teaser du film apparu durant la DC Fandome avait mis tout le monde d'accord. La hype autour du long-métrage fut donc relancée !

Pour rappel, le film est réalisé par Matt Reeves, auquel on doit Cloverfield, La Planète des Singes : L'Affrontement et La Planète des Singes : Suprématie. Dans ce scénario qui se déroule durant l'Année Deux, le Chevalier Noir va être confronté aux énigmes de L'Homme-Mystère (Paul Dano). Plusieurs personnages connus de l'univers seront dans le film : Catwoman (Zoë Kravitz), Le Pingouin (Colin Farrell), Gordon (Jeffrey Wright), Carmine Falcone (John Turturro) et Alfred (Andy Serkis). Rappelons également que le film ne fera pas partie de l'univers cinématographique DC, comme un temps annoncé. DC Comics étant un habitué des univers alternatifs et parallèles, gageons qu'il n'y a donc aucun problème à faire apparaître un nouveau Batman, en même temps que celui incarné par Ben Affleck.

Batman positif

Un petit rappel des faits s'impose : le 3 septembre dernier, nous apprenions que le tournage de The Batman avait été interrompu suite à un cas positif de Covid-19 chez un membre de l'équipe. Finalement, c'est Variety qui vend la mèche en disant que c'est Robert Pattinson qui serait le fameux "membre de l'équipe" testé positif. L'acteur va donc se mettre en isolement durant 2 semaines, avec d'autres personnes du tournage qui étaient en contact étroit avec lui.

Rappelons que c'est la seconde fois que le film a dû interrompre sa production. En effet, il faut remonter en mars dernier et la fermeture des studios Warner en Grande-Bretagne. C'était un temps où l'épidémie était encore plus incertaine qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Le tournage s'était donc stoppé durant environ 5 mois.

L'acteur britannique n'étant plus considéré comme contagieux, les affaires peuvent donc reprendre. D'ailleurs, la pause de 2 semaines a bien servi puisque la production en a profité pour améliorer la construction des décors du long-métrage.

Toutefois, la question mérite d'être posée suite à ces multiples suspensions de tournage : The Batman va t'il être reporté à une autre date ? A priori non. Bien que le film ait été précédemment décalé du mois de juin au mois d'octobre, la date de sortie reste toujours inchangée (le 1 octobre 2021 aux US), à l'heure où nous parlons.

La Warner mise gros sur Batman

Le studio compte sur une année 2021 qui sera riche pour elle. En effet, plusieurs de ses films produits ont été repoussés à l'année prochaine. On peut les citer : Godzilla vs Kong, Tom & Jerry et Sacrées Sorcières. Pour un studio qui a durement été impacté par la crise durant l'année 2020, il est pour le moment inconcevable de reporter à 2022 un film comme The Batman qui a toutes les armes pour cartonner au box-office.

Toutefois, on espère que le film ne connaîtra pas une nouvelle interruption de tournage, qui serait cette fois-ci fatale par rapport à sa date de sortie prévue.

Rappelons que The Batman est prévu en France pour le 29 septembre 2021.