The Batman : un fan recrée le trailer en version LEGO (et ça tue !)

La diffusion de la bande-annonce de "The Batman" a été l'un des événements du mois d'août sur la planète cinéma. On a enfin pu avoir un avant-goût du film de Matt Reeves. Un Youtubeur s'est lancé dans une version LEGO de cet aperçu et le résultat vaut le coup.

The Batman a fait forte impression lors de la DC Fandome

La dernière édition de la DC Fandome a été un plaisir à suivre si vous vous intéressez aux personnages de cette maison. The Batman a provoqué énormément de réactions avec la diffusion d'une première bande-annonce lors du panel dédié au film. Le réalisateur Matt Reeves n'avait emballé qu'entre 20 et 30% de ses plans quand le tournage a été stoppé à cause de la crise sanitaire. Une matière suffisante pour nous constituer cet aperçu très solide. L'ambiance très sombre a fait son effet auprès de l'audience et Robert Pattinson a l'air excellent dans le rôle principal. De ce que l'on sait, le scénario se déroulera durant l'Année Deux de Batman, donc juste après ses débuts. L'Homme-Mystère (Paul Dano) se lance dans une série de crimes que le héros va tenter d'enrayer. On a pu voir Zoë Kravitz en Catwoman, Colin Farrell en Pingouin et Jeffrey Wright en Jim Gordon dans ce trailer.

La production va reprendre en ce mois de septembre si tout roule. The Batman prévoit de sortir dans les salles le 29 septembre 2021. On espère d'ici là voir des nouvelles images qui vont continuer de nous mettre en appétit.

Le trailer a sa version LEGO

Vous avez sûrement déjà décortiqué le trailer dans tous les sens depuis sa sortie, pour voir si des indices et des éléments sur le scénario se cachent. Maintenant que vous le connaissez si bien, le Youtubeur Brix Boy vous propose de le redécouvrir en version LEGO.

Même découpage, utilisation de la bande-son, respect au possible des angles et des focales, tout y est pour que la reproduction soit aussi fidèle que possible à l'original. Il faut reconnaître que le travail engagé est conséquent, même pour une vidéo aussi courte. Manipuler des jouets demande de faire de l'image par image et c'est environ 1300 plans qui ont été tournés pour permettre ce résultat. Là où la performance surprend, c'est dans le laps de temps de seulement quelques jours entre la diffusion le trailer et la sortie de cette vidéo. Brix Boy s'est spécialisé dans les remakes de trailers ou les montages en LEGO, il en a notamment sorti un très convaincant sur Joker ainsi qu'un récent sur Bill and Ted : Face the Music.