The Batman : un premier teaser dévoile Robert Pattinson en costume

Le choix de Robert Pattinson pour incarner le nouveau Chevalier Noir dans « The Batman » n’a pas été du goût de tout le monde. Peut-être que ces premières images officielles de l’acteur dans son costume, tirées des essais caméra, vont aider les sceptiques à revoir leur position.

Inattendu choix, quand même, que celui de Robert Pattinson. Mais, à l’mage de sa carrière post-Twilight, le garçon est là où on ne l’attend pas forcément. Souvent par le passé, ses audacieuses collaborations ont été fructueuses. Matt Reeves ne voulant pas d’un Batman qu’on a déjà vu et qui n’ait pas des traits originaux dans sa caractérisation, est donc allé débaucher celui qui s’est totalement reforgé une image, alors qu’on le classait comme le vampire pour les adolescents. Ce Robert Pattinson plus viril, plus mature, sûr de ses capacités et prêt à se mettre en danger est, pour nous, un excellent choix. On imagine que le réalisateur a des idées très arrêtées sur la manière dont il veut déployer son univers et il a trouvé un collaborateur qui a toujours donné des grandes choses quand il était bien dirigé. D’autant plus que Batman est un personnage avec une face assez dark, dont les tourments et l’absence de pouvoirs le rendent terriblement humain – quelque part, il est proche de nous.

Robert Pattinson se montre enfin en Batman

Très longtemps embourbé dans son développement et une phase d’écriture à rallonge, The Batman semble sur le point de se faire, avec un tournage qui vient juste de commencer. Quelques jours après le début des prises de vue, Matt Reeves a livré une petite surprise en postant une vidéo des essais caméra effectués par Robert Pattinson. Et, oui, il est effectivement dans le mythique costume.

Comme ça a été le cas avec Joaquin Phoenix dans Joker, on peut avoir un premier aperçu du personnage avec ce type d’images. Baigné dans une lumière rouge à la Daredevil, Batman dévoile son costume et ce qui saute aux yeux, c’est qu’elle ne ressemble pas trop à celle que les autres versions avaient dans les films. On sent vraiment un côté militaire dedans, jusque dans le logo, qui est une sorte d’assemblage de plusieurs pièces. Puis, la caméra monte progressivement et c’est enfin Robert Pattinson qu’on découvre avec le masque sur le visage. Il faudra le voir en action pour se faire un avis définitif mais ces premières images prouvent qu’il entre très bien dans le costume ! En plus des images, on notera qu’un bout de la partition de Michael Giacchino est utilisé. Et elle promet d’envoyer du lourd !

On attend maintenant de voir le reste du casting en action. D’autres choix très intéressants sont à noter, que ce soit au niveau des gentils ou des méchants. Andy Serkis sera le serviteur d’Alfred, Jeffrey Wright un James Gordon inédit, Zoë Kravitz prendra le costume de Catwoman, Paul Dano sera l’Homme-Mystère, John Turturro s’illustrera en Carmine Falcone et Colin Farrell incarnera le Pingouin.

The Batman sortira en France le 23 juin 2021.