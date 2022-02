The Batman : une audition "compliquée" pour Zoë Kravitz en Catwoman

Nous sommes enfin dans la dernière ligne droite. The Batman est attendu le 2 mars prochain dans les salles obscures. Réalisé par Matt Reeves, le long-métrage, situé en dehors du DC Extended Universe (DCEU) va présenter un tout nouveau Bruce Wayne aux spectateurs. En effet, cette fois, c'est le comédien Robert Pattinson qui a été choisi pour endosser le costume du Chevalier Noir.

Il sera entouré d'un casting impressionnant notamment emmené par Paul Dano dans la peau de The Riddler, de Jeffrey Wright dans le rôle de l'inspecteur Gordon, de John Turturro en Carmine Falcone, d'Andy Serkis dans les habits d'Alfred ou encore de Colin Farrell dans la peau du terrible Pingouin. À noter également la présence de Zoë Kravitz dans le rôle de la sulfureuse Catwoman.

En pleine promotion de The Batman, Zoë Kravitz est revenue sur sa toute première audition pour le rôle de Catwoman au micro de Entertainment Weekly. Elle a ainsi décrit et expliqué la manière dont s'est déroulé son premier test avec Robert Pattinson. Elle avait sur la tête un casque de moto, qu'elle devait enlever au cours de la scène. La comédienne était très anxieuse à l'idée de se mettre en scène de cette façon :

La première lecture était vraiment intense. Rob portait le costume de Batman, et c'était un gros test caméra avec le directeur de casting. Il ne s'agissait pas seulement de lire des lignes dans une salle. C'était intimidant. Je devais enlever mon casque de moto et ça m'a rendue totalement anxieuse. C'est extrêmement compliqué d'enlever un casque et d'avoir l'air cool, sans qu'il reste collé sur votre tête ou que vos cheveux aient l'air bizarre. J'étais convaincue que ça allait être ma perte.