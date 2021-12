The Batman : une nouvelle bande-annonce blindée d'images inédites

Robert Pattinson s'illustre encore une fois dans le costume du Chevalier Noir via une nouvelle bande-annonce de "The Batman". Des images inédites qui donnent sacrément envie de découvrir le film, attendu en mars prochain.

The Batman : l'événement super-héroïque du début 2022

Le cinéma de super-héros fait l'événement en cette fin d'année 2021 grâce à l'écurie Marvel qui propose Spider-Man : No Way Home sur les écrans. Lors du premier trimestre 2022, c'est une oeuvre de DC qui a des chances de faire énormément de bruit : The Batman. Si on ne sait plus trop actuellement ce qu'il va advenir de l'univers étendu développé par Warner Bros. ainsi que de l'incarnation de Ben Affleck, le populaire Chevalier Noir va s'offrir une nouvelle interprétation sur les écrans avec un projet qui s'annonce alléchant. Piloté par Matt Reeves, le film propulse Robert Pattinson dans le rôle principal.

Le scénario ne va absolument pas chercher à se raccrocher aux autres adaptations et entend bien tracer son chemin avec singularité. Ainsi, on suivra Bruce Wayne dans ses premières années dans le costume de Batman. Dans la dangereuse cité de Gotham, un terrible méchant fait régner la terreur par le biais de crimes horribles et énigmatiques. Aidé par son fidèle majordome Alfred (Andy Serkis), par le lieutenant Gordon (Jeffrey Wright) et probablement par Catwoman (Zoë Kravitz), Batman va devoir stopper les agissements du redoutable Homme-Mystère (Paul Dano).

Zoe Kravitz (Catwoman) - The Batman ©Warner Bros.

Une nouvelle bande-annonce qui en jette

Jusqu'à présent, la promotion du long-métrage est un sans-faute, avec des bandes-annonces inspirées et une identité qui ne peut laisser indifférent. Tout porte à croire qu'un beau moment de cinéma se profile à l'horizon et ce n'est pas le nouvel aperçu qui va nous faire changer d'avis. Un autre trailer vient d'être diffusé et il contient un lot bien garni d'images inédites. On retrouve forcément, dans le tas, des séquences déjà connues, mais on peut également continuer d'apercevoir le potentiel de The Batman.

Le piège, cependant, est de peut-être trop en montrer durant la phase promotionnelle. Dans le cas présent, on peut apercevoir ce qui ressemble au climax, dans les dernière secondes. On note, par ailleurs, que la bande-annonce insiste sur la relation entre Selina Kyle/Catwoman et Batman. Au niveau de l'ambiance, notre opinion ne bouge pas d'un iota, l'ensemble a l'air de très bonne facture, avec une superbe direction artistique (Greig Fraser fait des merveilles à la photo).

La sortie de The Batman interviendra le 2 mars prochain dans les salles françaises. À l'étranger, et aux États-Unis plus précisément, Warner a annoncé que les abonnés d'HBO Max pourront voir le film depuis leur salon à partir du 19 avril suivant. Le studio change de stratégie par rapport à 2021 mais entend bien réduire la fenêtre entre le passage dans les salles et celui sur sa plateforme. Cette nouvelle approche sera, ensuite, appliquée aux autres oeuvres distribuées par Warner.