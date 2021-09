The Batman : une série spin-off sur le Pingouin en développement

Les projets autour de "The Batman" se multiplient. Après "Gotham City PD", c'est une autre série spin-off du film de Matt Reeves qui est annoncée. Cette fois, c'est Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, qui sera au centre de ce futur programme prévu sur HBO Max.

Le très attendu The Batman

Depuis l'annonce d'un nouveau film The Batman, l'excitation grandie. On a d'abord su que le film était réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson pour incarner Bruce Wayne. Certains se sont montrés d'abord sceptiques vis-à-vis de ce choix. Puis, il y a eu la bande-annonce, qui a calmé à peu près tout le monde. On a alors pu se faire une première idée de ce qui nous attend avec la présence de nombreux personnages phares de l'univers DC.

Bruce Wayne (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros.

Au programme, Bruce, dans sa deuxième année en tant que Chevalier noir, enquêtera sur une affaire concernant plusieurs méchants. Parmi eux, on sait qu'il y aura au moins le Pingouin joué par Colin Farrell, l'Homme-Mystère interprété par Paul Dano, tandis que John Turturro sera le gangster Carmine Falcone. Catwoman sera également présente sous les traits de Zoë Kravitz. Enfin, Andy Serkis, Jeffrey Wright et Peter Sarsgaard seront respectivement Jim Gordon, Alfred et un politicien de Gotham.

Le Pingouin à l'honneur

Déjà sûre de son succès, la Warner ne compte pas se limiter à un film. Avec l'arrivée de sa plateforme HBO Max, l'entreprise souhaite développer des projets en parallèle pour le petit écran. Depuis plusieurs mois maintenant est prévue la série Gotham City PD, qui se déroulera durant la première année d'existence de Batman (avant le film donc). On apprend désormais via Deadline qu'un autre spin-off est en développement.

Cette fois c'est le Pingouin qui sera mis en avant dans une série. Matt Reeves sera encore impliqué en tant que producteur exécutif. Le si important rôle de showrunner a lui été confié à Lauren LeFranc, productrice et scénariste de séries comme Les Agents du S.H.I.E.L.D ou Impulse.

Le média américain annonce surtout que Colin Farrell devrait reprendre son rôle Oswald Cobblepot (vrai nom du Pingouin) dans la série. On ne sait pas encore quand elle sera diffusée, mais on imagine facilement qu'il faudra d'abord attendre la sortie du film The Batman. Celui-ci est prévu pour le 2 mars 2022.