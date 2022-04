The Batman : une vidéo hilarante remplace Robert Pattinson par Adam West

Les fans du Chevalier Noir ont pu découvrir l’excellent « The Batman ». Récemment, des petits malins ont refait la bande-annonce du film en remplaçant Robert Pattinson par Adam West. Et c’est tout simplement hilarant !

The Batman : gros succès critique et financier

Réalisé par Matt Reeves (le cinéaste derrière les deux derniers La Planète des Singes), The Batman a rencontré un gros succès critique auprès de la presse comme des spectateurs. Porté par Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano ou encore Jeffrey Wright, le long-métrage a également rapporté plus de 759 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 134 millions). Un succès financier qui devrait certainement mener à The Batman 2. C'est du moins l'envie affichée depuis le début par le réalisateur.

La bande-annonce avec Adam West

Récemment, le collectif Corridor Crew a recréé la bande-annonce de The Batman en remplaçant Robert Pattinson par Adam West, le tout premier interprète de Batman au cinéma. L’occasion de découvrir une bande-annonce surréaliste où deux univers à des années-lumières l’un de l’autre se rencontrent, à travers un mashup hilarant. Il faut dire que The Batman est une proposition extrêmement sombre, et que le Batman d’Adam West était un film très cartoonesque, coloré, et aujourd’hui terriblement kitch. La collision entre ces deux versions du Chevalier Noir est explosive.

Batman (Adam West) - Batman ©DC

Outre Batman, d’autres personnages sont également remplacés par le casting des années 1960. Ainsi, le Riddler de Paul Dano est remplacé par celui de Frank Gorshin, tandis que Le Pingouin de Colin Farrell est transformé en celui de Burgess Meredith. Seule Zoë Kravitz est épargnée et est conservée dans la peau de Catwoman. Cette nouvelle bande-annonce mélange ainsi des images de The Batman et de la série télévisée des années 1960. Les fans pourront ainsi retrouver la Batmobile de l’époque, le Robin de Burt Ward, ou encore le Batcopter et bien plus encore. On vous laisse donc avec cette bande-annonce décalée, et extrêmement bien pensée qui permet d’offrir un regard absurde supplémentaire sur le Batman d’Adam West, et sur son aspect aujourd’hui très obsolète…