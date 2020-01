The Batman : Zoë Kravitz évoque son rôle de Catwoman

Dans The Batman le Chevalier Noir sera interprété par Robert Pattinson mais Catwoman sera jouée par Zoë Kravitz. Lors d’une récente interview, la fille de Lenny Kravitz en a dit un peu plus sur le personnage qu’elle interprétait. Elle a surtout évoqué l’actrice qui l’inspirait dans sa performance…

Prévu pour 2021, The Batman est l’un des projets les plus attendus. Les informations sur le long-métrage sont encore très maigres, et des questions se posent encore sur le casting. Parmi les annoncés, on sait qu’il y aura tout de même Zoë Kravitz. L’actrice de 31 ans est désormais une habituée des blockbusters : X-Men : Le Commencement, la trilogie Divergente, After Earth, Mad Max : Fury Road, la saga des Animaux Fantastiques, et prochainement The Batman, en Catwoman donc. Il est d’ailleurs ironique de la retrouver dans la peau de ce personnage puisqu’elle avait déjà joué ce rôle trois ans plus tôt, à l’occasion du film d’animation Lego Batman, le film où elle prêtait sa voix à Selina Kyle.

Dixième actrice à interpréter Catwoman, Zoë s’est exprimée lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fille de Lenny Kravitz est très enthousiaste sur son personnage :

Je pense que Catwoman représente une féminité très forte. C’est un type de pouvoir différent du pouvoir masculin, à la fois plus compliqué et plus doux. J’aime cette idée que vous puissiez être doux tout en étant puissant et dangereux. C’est quelque chose de vraiment intéressant à propos de Batman et Catwoman.