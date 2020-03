The Batman : Zoë Kravitz s’entraîne dur pour le rôle de Catwoman

L’actrice Zoë Kravitz a été choisie pour incarner Catwoman dans le futur film « The Batman ». Elle sera le nouveau visage de ce personnage culte au sein du projet de Matt Reeves. Voici comment elle parle de son rôle.

The Batman est un projet très attendu par les fans DC. Réalisé par Matt Reeves, le long métrage présentera Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir. Le reste du casting est déjà remarquable avec notamment Paul Dano dans le rôle de l’Homme Mystère, Jeffrey Wright en commissaire Gordon, Colin Farrell dans la peau du Pingouin et Andy Serkis dans le costume d’Alfred. Enfin, Zoë Kravitz incarnera Catwoman. Elle parle de sa préparation pour le rôle.

Dans une interview lors du podcast Questlove Supreme, Zoë Kravitz a parlé de son entraînement dans la peau de Catwoman :

C’est assez intense. Nous venons de commencer le tournage il y a quelques semaines, mais avant, j’étais à Londres pendant deux mois. Je me mettais en forme, je m’entraînais, j’apprenais à me battre. Maintenant je sais me battre.