The Batman : Zoë Kravitz s'est inspirée de combats de chats et de lions pour Catwoman

"The Batman" va présenter un nouveau Chevalier noir incarné par Robert Pattinson, mais également une nouvelle Catwoman joué par Zoë Kravitz. Pour se mettre dans le rôle et travailler les scènes d'action, la comédienne a notamment observé des combats de chats et de lions.

La nouvelle Catwoman de The Batman

On s'est tous déjà perdus dans des vidéos de chats sur Youtube. Des compilations qui montrent des boules de poils adorables ou en train de faire des folies dans un appartement. L'un de nos préférées restera à jamais la mythique Keyboard Cat. Pour le plaisir, et même si ce n'est vraiment pas le sujet de cet article, on vous propose de la revoir encore une fois dans la vidéo ci-dessous. Cadeau de Noël avant l'heure !

Le rapport avec The Batman dans tout ça ? Eh bien Zoë Kravitz, l'interprète de Catwoman dans le prochain film DC. La comédienne est la nouvelle incarnation de Selina Kyle après notamment celle de Michelle Pfeiffer dans Batman, le défi (1992), et celle de Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises (2012). Et pour bien se mettre dans la peau de l'héroïne, elle a regardé des vidéos de chats. Mais pas n'importe lesquelles, des combats de chats ! Pas forcément la catégorie qu'on préfère regarder sur Youtube, mais pourquoi pas.

Une préparation particulière pour Zoë Kravitz

C'est en effet à l'occasion d'une interview pour le magazine Empire (via Collider) que l'actrice a donné des précisions sur sa préparation. Elle explique avoir regardé ces vidéos de "chats et de lions et la manière dont ils combattent". L'idée derrière cela étant de trouver, avec le coordinateur des cascades Rob Alonzo, une manière d'adapter les combats à son physique.

On a discuté de ce qui était possible de faire par rapport à ma taille et le fait que Batman est bien plus fort que moi. On s'est demandés, qu'elles sont mes compétences ? Eh bien c'est d'être rapide et rusée. Nous avons donc fait un travail intéressant au niveau du sol en incorporant différents arts martiaux, de la capoeira et une sorte de mouvement félin ressemblant à une danse.

De ce que les bandes-annonces ont pu révéler de The Batman, le film aura une approche assez réaliste. Cette préparation révélée par Zoë Kravitz insiste encore un peu plus sur cette volonté de ne pas proposer des scènes d'action incohérentes par rapport aux capacités des interprètes.

En plus de donner ces indications, la comédienne a précisé dans l'interview que The Batman fera également office d'origin story pour son personnage. Le film devrait donc lui donner une part importante. D'après Zoë Kravitz, elle sera au même niveau que Bruce Wayne. Catwoman étant un personnage passionnant, on a hâte de voir le résultat. Rendez-vous le 2 mars 2022 dans les salles de cinéma pour découvrir le film.