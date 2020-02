The Beast : Espen Sandberg (Pirates des Caraïbes) réalise un survival avec Morena Baccarin

Vous avez aimé ? Partagez :

Le cinéaste prend la direction de cette production qui a été présentée à l’occasion du Festival international du film de Berlin. Morena Baccarin, qui s’est déjà illustrée dans des séries comme Firefly ou Homeland, y tiendra le rôle principal.

À la suite d’un accident d’avion, une femme se retrouve bloquée sur une île déserte au beau milieu du Pacifique Sud. C’est le début d’une quête pleine de suspense pour retrouver ses enfants disparus. Elle devra faire face à des menaces réelles très inquiétantes et à ses démons intérieurs pour venir à bout de cette aventure. Le synopsis de The Beast, le nouveau thriller d’Espen Sandberg, laisse augurer d’un survival très haletant. Le Festival international du film de Berlin qui démarre ce jeudi a été l’occasion pour le cinéaste, notamment connu pour avoir dirigé Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar, d’en dire plus sur ce nouveau projet.

Un personnage féminin très fort

Ce long-métrage est le fruit d’une collaboration entre l’entreprise de services Internet japonaise Rakuten et la boîte de production américaine The H Collective. Le script est signé du scénariste Aaron W. Sala. Les choses ont plutôt bien avancé puisque le tournage devrait commencer fin mars en Nouvelle-Zélande.

Interrogé par The Hollywood Reporter, Espen Sandberg est revenu sur l’histoire de son long métrage qui touche à plusieurs registres cinématographiques :

Pour moi, The Beast est l’histoire d’une femme qui est forcée de sortir d’une mentalité victimaire en trouvant sa force intérieure et son courage pour se battre et récupérer sa vie. Le film est une fusion rafraîchissante de plusieurs genres avec l’horreur, le thriller, l’action et des éléments dramatiques, et il y a un rôle féminin fort.

Morena Baccarin aura donc la redoutable tâche d’incarner ce personnage dans The Beast. C’est un challenge important pour cette actrice qui a déjà brillé par le passé dans des productions populaires. On l’a notamment vu dans les séries Firefly, Homeland et Gotham. Elle incarne aussi Copycat dans Deadpool et Deadpool 2.

Il faudra voir comment se déroule la suite du développement de The Beast mais ce long métrage semble en tout cas sur de très bon rails.