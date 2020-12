The Beatles - Get Back : Peter Jackson offre un aperçu de son documentaire sur les Beatles

Le cinéaste Peter Jackson a publié un aperçu de son prochain film documentaire consacré aux Beatles. Intitulé « The Beatles : Get Back », le film revient sur les sessions d'enregistrement du célèbre groupe de musique pour un album devenu culte.

Peter Jackson à la rencontre des Beatles

Est-ce réellement nécessaire de présenter Peter Jackson ? Le cinéaste néo-zélandais, à qui l'ont doit évidemment la trilogie de Le Seigneur des Anneaux, se fait relativement rare depuis La Bataille des cinq armées en 2015. Si il a produit Mortal Engines en 2018, côté réalisation, le cinéaste a proposé Pour les soldats tombés en 2018. Un film documentaire sur la Première Guerre mondiale. Et visiblement, l'exercice du documentaire semble avoir conquis le cinéaste puisqu'il retente l'expérience avec The Beatles : Get Back.

The Beatles ©Universal

Un projet étonnant qui a de quoi exciter les fans du mythique groupe anglais puisqu'il se base sur 56 heures d'enregistrement des Beatles tournés entre le 2 et le 31 janvier 1969 dans leur studio. Le long-métrage, produit par WingNut Films (la boîte de Peter Jackson) et Apple Corps a évidemment eu l'approbation des membres restant du groupe, à savoir Paul McCartney et Ringo Starr.

Un premier aperçu

Peter Jackson a profité des fêtes de fin d'année pour offrir un cadeau de taille à ses fans, et à ceux des Beatles. Le cinéaste a en effet dévoilé une vidéo de cinq minutes qui présente le premier aperçu de The Beatles : Get Back. Dans cette vidéo, Peter Jackson admet que la pandémie actuelle a retardé ses plans. Notamment sur la post-production de son nouveau long-métrage. Il précise également que le film va donc se concentrer sur l'enregistrement de l'album Let It Be. Il confirme ainsi, qu'initialement, le film devrait être actuellement terminé.

Mais comme le reste du monde, la pandémie de Covid-19 a retardé le développement de cette œuvre qui lui tient à cœur. Il poursuit en confirmant qu'il est actuellement en Nouvelle-Zélande, en train de continuer le montage de The Beatle : Get Back. Peter Jackson rappelle que la situation dans son pays natal est telle qu'elle permet de reprendre le chemin de la salle de montage. Le virus est en effet pratiquement éradiqué.

56 heures d'images !

Il confirme également qu'il est en possession de 56 heures de rushes jamais vus par le public. Il a ajouté au micro de The Hollywood Reporter que :

Je dirais que nous sommes à mi-chemin du montage maintenant. Mais comme vous avez été si patient et que le film a été retardé jusqu'en 2021, nous avons pensé que c'était le bon moment pour vous donner un petit aperçu de ce que nous avons fait, et sur le genre d'ambiance et d'énergie que le film aura.

Peter Jackson a également déclaré que le clip qu'il a dévoilé n'est ni une bande-annonce, ni une séquence du film, mais plutôt un court montage pour donner une idée de l'esprit du film. Ce futur documentaire s'inspirera du matériel tourné par Michael Lindsay-Hogg pendant que le groupe enregistrait l'album Let It Be en 1970. Un disque fondateur qui avait pour titre provisoire Get Back. Enfin, Peter Jackson a confirmé avoir travaillé en coopération avec Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono et Olivia Harrison. De quoi rassurer les fans !