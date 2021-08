The Bee Keeper : Jason Statham dans un nouveau thriller d'action

Jason Statham est l'une des plus grandes stars du cinéma d'action moderne et il ne compte pas se renouveler en explorant d'autres genres. Néanmoins, l'un de ses prochains rôles pourrait être surprenant puisqu'il pourrait être un apiculteur dans "The Bee Keeper."

The Bee Keeper : Jason Statham en apiculteur ?

Il a été l'un des membres des Expendables, a combattu un requin géant, a été le meilleur ennemi de Dwayne Johnson dans la saga Fast & Furious et vient récemment de camper un convoyeur de fonds aux intentions troubles dans Un homme en colère. Le CV de Jason Statham ne ment pas, l'acteur est habitué à tourner dans un cinéma qui défouraille et privilégie les bastons aux grands rôles dramatiques. Deadline annonce qu'il sera en tête d'affiche de The Bee Keeper, un nouveau film d'action produit par Miramax et écrit par Kurt Wimmer.

Ce dernier a réalisé la nouvelle adaptation des Démons du maïs et est surtout connu pour le très mauvais Ultraviolet et le pas désagréable Equilibrium. C'est davantage avec la casquette de scénariste qu'on le connaît puisqu'il a travaillé sur Thomas Crown, La Recrue, Total Recall : Mémoires programmées ou Au bout de la nuit. Il ne se chargera pas de la mise en scène de The Bee Keeper. Miramax est à la recherche de la bonne personne pour tenir ce poste. L'objectif est de tourner en septembre 2022 à Londres et Atlanta. Si les prises de vue débutent que dans un an, la sortie du film interviendra sûrement quelque part en 2023.

En eaux troubles ©Warner Bros

Un scénario encore secret

Le scénario est pour le moment préservé des regards indiscrets mais le titre suscite très logiquement des interrogations. En français, The Bee Keeper se traduit par L'agriculteur. Doit-on s'attendre à voir Jason Statham en combinaison blanche en train de s'occuper de ruches ? Il semblerait bien. Deadline précise que ce thriller "au rythme fulgurant" sera "profondément ancré dans la mythologie de l'apiculture."

Une idée intéressante et curieuse si, effectivement, les abeilles sont au centre de la narration. Ni une ni deux, on imagine déjà Jason Statham aux prises avec des insectes récalcitrants qui se rebellent. Une sorte de La Nuée mais dopé aux hormones et plus orienté vers l'action que vers un discours sur le monde de l'agriculture. On attendra des informations plus concrètes avant de se lancer dans les théories les plus farfelues.