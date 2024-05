Ce film d'action qui a fait trembler le box-office US arrive enfin en France sur Prime Video

Après être sorti aux États-Unis au début de l'année et avoir connu un très beau succès au box-office le film d'action "The Beekeeper" arrive enfin en France sur Prime Video.

The Beekeeper, le gros coup de Prime Video

En janvier 2024, un film d'action vient se hisser à la première place du box-office américain sans crier gare, et se paie même le luxe de devancer Wonka. Il s'agit de The Beekeeper mis en scène par David Ayer (Suicide Squad, Fury), et porté par Jason Statham.

Le comédien incarne Adam Clay, un ancien agent secret d'une organisation clandestine appelée les Beekeepers. Après des années de service, il décide de mener une vie paisible en tant qu'apiculteur, et a élu domicile sur le terrain d'Eloise Parker, une enseignante dévouée.

Cette dernière dirige une organisation caritative et devient malheureusement victime d'une importante escroquerie qui la prive de près de deux millions de dollars. Dévastée par cette perte immense et le sentiment d'avoir échoué ceux qu'elle voulait aider, Eloise se suicide. Ce tragique événement secoue profondément Clay, qui considérait Eloise comme une proche amie.

Sur la plateforme le 17 mai prochain

Poussé par un désir ardent de justice et de vengeance, Clay reprend son ancien rôle d'agent secret. Il se lance dans une quête violente pour traquer et éliminer les responsables de l'escroquerie qui a détruit Eloise. Sa mission le conduit à affronter des ennemis puissants et impitoyables, utilisant ses compétences et son expérience pour faire tomber ce réseau criminel. Cependant, sa quête de vengeance est compliquée par l'apparition d'un nouvel obstacle : une agente du FBI, qui n'est autre que la fille d'Eloise.

Au box-office mondial, The Beekeeper a totalisé plus de 150 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 36 millions. Un beau succès donc pour David Ayer, qui a également été porté par un excellent bouche-à-oreille.

Et alors que la France avait été privé d'une sortie au cinéma, Prime Video mettra enfin le film sur sa plateforme le 17 mai prochain. Les abonnés Prime pourront donc découvrir en exclusivité ce film d'action décomplexé dans lequel Jason Statham est parfait en justicier brutal.