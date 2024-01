Le nouveau film de Jason Statham, inédit en France, est un succès mondial

Le film "The Beekeeper", nouveau film d'action brutal porté par Jason Statham, connaît un joli succès aux États-Unis et dans le monde. Un divertissement spectaculaire réalisé par David Ayer, et qu'on attend encore de découvrir en France...

Jason Statham star du box-office

Le film d'action The Beekeeper, réalisé par David Ayer et porté par Jason Statham dans le rôle-titre, est actuellement la star du box-office. L'histoire d'un un apiculteur paisible qui va se révéler être un ancien agent d'une organisation clandestine, venu le moment de venger la mort de la personne qui comptait le plus pour lui.

Adam Clay (Jason Statham) - The Beekeeper ©MGM

Au casting de ce thriller d'action violent et explosif qui multiplie les fusillades et les bastons, on trouve aussi Emmy Raver-Lampman, Phylicia Rashad, Jeremy Irons, Bobby Naderi et Josh Hutcherson, ou encore Minnie Driver.

Au terme de ses trois premières semaines dans les salles, le film a passé la barre symbolique des 100 millions de dollars de recettes au box-office mondial, avec 41 millions récoltés sur le territoire nord-américain. Sur le dernier week-end, avare en nouvelles sorties, il y a amassé un peu plus de 7,2 millions. Suffisant pour s'installer en tête du box-office, devant Mean Girls, Wonka et le film d'animation Migration.

Contre un budget de production estimé aux alentours des 40 millions, l'opération The Beekeeper est donc une réussite pour Amazon et ses studios MGM, ainsi que pour David Ayer. Les avis du public et de la presse sont favorables et saluent un divertissement réussi et décomplexé, amusant et très efficace, ainsi que la performance idéale de Jason Statham en justicier brutal.

The Beekeeper encore inédit en France

Une bonne nouvelle aussi pour le public et la fréquentation des salles, dans une période creuse dominée jusque-là par Wonka. Mais à l'heure actuelle, à la différence de la plupart des pays européens, The Beekeeper n'est ni disponible ni annoncé en France. Que ce soit au cinéma ou sur la plateforme de streaming Prime Video. Une situation étrange pour un film qui a prouvé son attractivité, et qui devrait donc prochainement et rapidement évoluer.

David Ayer et Jason Statham ne comptent pas s'arrêter là puisque le 26 janvier était annoncé qu'ils renouvelaient leur collaboration avec Amazon-MGM et Prime Video pour un nouveau thriller d'action, Sur le même modèle que The Beekeeper et avec la légende et autre expendable Sylvester Stallone au scénario : Levon's Trade. L'histoire d'un homme qui a quitté son ancienne vie dans les forces spéciales pour travailler dans la construction et vivre paisiblement. Mais il va lui falloir sortir de cette retraite...